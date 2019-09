TASR

Dnes o 09:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Potravinárska komora privítala nové nariadenie EÚ o bezpečnosti potravín

Nové nariadenie je platné od 27. marca 2021.

Na snímke poslanci európskeho parlamentu. — Foto: TASR/AP

Bratislava 6. septembra (TASR) – Potravinárska komora Slovenska (PKS) privítala nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci. V piatok zverejnený právny predpis prinesie viacero zmien, ktoré majú prispieť k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov a zvýšeniu transparentnosti hodnotenia bezpečnosti potravín, informovala PKS.

"Potravinárska komora Slovenska víta prijatie tohto dôležitého nariadenia, ktorého cieľom je zvýšenie transparentnosti hodnotenia bezpečnosti potravín a zvýšenie dôvery spotrebiteľov v prácu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín," uviedla hovorkyňa PKS Monika Mičúchová.

Nový právny predpis počíta napríklad s vytvorením plánu komunikácie o riziku, ktorý by mala vypracovať Európska komisia. Plán bude obsahovať povahu rizika a jeho možný vplyv na zdravie ľudí, zdravie zvierat, a ak je to relevantné, aj na životné prostredie.

Revízia potravinového práva by mala priniesť aj väčšiu účasť členských štátov v správnej rade Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Jeho členov by po novom mali navrhovať všetky štáty EÚ. EFSA zároveň vytvorí a bude spravovať databázu všetkých štúdií, ktoré zadali alebo uskutočnili potravinárske podniky. Pokiaľ bude chcieť podnik obnoviť schválenie podľa platných predpisov, bude musieť oznámiť štúdie, ktoré zamýšľa vykonať, pričom úrad začne po takomto oznámení konzultáciu so zainteresovanými stranami a s verejnosťou, na základe čoho poskytne žiadateľovi poradenstvo k podávanej žiadosti aj koncepcii štúdie.

"Sme presvedčení o tom, že konzultácie s tretími stranami vrátane verejnosti umožnia lepšiu komunikáciu voči spotrebiteľom ohľadom bezpečnosti všetkých potravín a látok použitých pri ich spracovaní, ktoré potravinárske podniky uvádzajú na trh Európskej únie," uviedla riaditeľka PKS Jana Venhartová.

EK bude môcť vo výnimočných prípadoch vážnych nezhôd alebo protichodných výsledkov požiadať EFSA, aby zadal vypracovanie vedeckých štúdií na overenie dôkazov, ktoré použil v procese hodnotenia rizika.

Nové nariadenie je platné od 27. marca 2021. Odborníci EK uskutočnia do 28. marca 2025 zisťovacie misie v členských štátoch, aby posúdili, ako laboratóriá a iné skúšobné inštitúcie uplatňujú príslušné normy pri vykonávaní skúšok a štúdií predložených úradu ako súčasť žiadosti, a tiež, ako sa dodržiava oznamovacia povinnosť na oznamovanie štúdií.