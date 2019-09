Lenka Miškolciová

Vyschnutú krajinu premenil mladý Čech na oázu plnú života. Po 3 rokoch by ste tam našli lúky aj les

Jeho snahu, to, že to dokázal celkom sám a pôvodne vyprahnutú krajinu zmenil na oázu plnú života a vody obdivuje celé Česko.

Na snímke mladý Čech Lubor Křížek, ktorý sám premenil vyprahnutú krajinu na oázu plnú vody, zelene a živočíchov. — Foto: Koláž DN/Reprofoto Youtube, Facebook/Lubor Křížek

KOSOVA HORA 8. septembra - Lubor Křížek nepotreboval žiadne dotácie, pomoc vlády a vlastne takmer nikoho iného. Okrem bagristu. V českej obci Kosova Hora v stredočeskom kraji vybudoval systém lúk, lesov a tôní, ktorý si získal obdiv aj na sociálnych sieťach. Ako informuje portál Idnes.cz, Luborovi stačilo pozorne pozorovať prírodu a krajinu počas dažďa, potom vziať do ruky nástroje, zavolať si na pomoc bagristu a založiť najprv len malý rybník. Tým sa začala premena vyschnutej krajiny na miesto, kde by ste dnes našli kvitnúce lúky plné potrebného hmyzu, priestor pre ovce a dokonca aj les.

Pozrite si, ako dokázal sám pretransformovať krajinu v stredočeskom kraji.

Tri roky práce a investícia 1200 eur

Problém s nedostatkom vody je v Česku jednou z najviac diskutovaných ekologických tém súčasnosti, pretože stále čoraz viac ľudí sa stretáva s jej nedostatkom. Aj v okolí Kosovej Hory, kde Lubor začal svoju premenu, pred ňou zažívali nedostatok vody. Začala vysychať studňa, pri prudkých dažďoch sa voda liala do stodoly, no na pozemku sa nevsiakla a navyše znečisťovala vodu v studni. Lubor Křížek sa ako jeden z mála rozhodol nečakať ďalej na činy politikov a krajinu začal premieňať sám vlastnými rukami. Trvalo mu to tri roky a investície boli minimálne. Náklady na vybudovanie oázy plnej vody, ktorá prilákala množstvo zvierat a hmyzu, boli približne 30-tisíc korún českých, čo je v prepočte necelých 1200 eur.

„Počiatočné náklady na prácu boli tridsať tisíc, ale potom už nepočítam svoju fyzickú prácu a čas, ktorý som tam strávil. To, keby som spočítal, sú to státisíce, ale ja to tak neberiem. Vnímam to tak, že zaisťujem rodine, prírode a všetkému životu navôkol vodu do budúcnosti,“ povedal pre Idnes.cz Lubor.

Ako prvé sa začali vracať žaby

Ako prvé sa na pozemok, ktorý začal Lubor premieňať vrátili žaby. V kvitnúcej lúke sa usadili rosničky, dnes tam žijú skokani a všimnúť by ste si mohli až 55 rôznych druhov vtákov. Nové druhy rastlín a živočíchov pritom stále pribúdajú.

Na snímke skokan štíhly, ktorý si našiel domov v Luborovej oáze. Foto: Facebook/Lubor Křížek

Miesta, ktoré boli ešte prednedávnom suché, sú dnes vďaka Luborovi zarastené bujnou zeleňou a plné života. Čo Lubor dokázal so svojím okolím má obrovský význam nielen pre jeho rodinou, ale aj pre celé okolie a prírodu. Nasledovať ho pritom môže každý z nás. Ako hovorí aj vo videu, rád sa o svoje skúsenosti podelí.