Keď rybári vypustili jej mláďa, delfínia mama sa im poďakovala nádherným spôsobom, aký nečakali

Delfíny patria medzi najinteligentnejšie morské živočíchy a často sú správaním prirovnávané aj k človeku.

Delfíny sú veľmi spoločenské tvory a vzájomne sa podporujú — Foto: pixabay.com

NEAPOL 8. septembra - Taliansky rybár zažil naozaj niečo nevídané. Počas lovu v blízkosti mesta Neapol sa mu do siete zachytil malý delfín. Hneď, ako to posádka zbadala, pomohli mu vyslobodiť sa. Na tom by nebolo nič zvláštne, čo sa však stalo potom, to nik nečakal.

V blízkosti mláďaťa sa objavila jeho matka, ktorá bola plná radosti. Vidieť svojho potomka opäť na slobode ju veľmi potešilo. Na záberoch, ktoré kapitán lode zverejnil, môžeme vedieť, ako sa delfín opakovane vynára a skáče z vody. Vyzerá to, ako keby rybárovi chcel niečo povedať, poďakovať sa mu za jeho dobrý skutok.

Delfíny sú medzi ľuďmi veľmi obľúbené najmä pre ich hravé správanie a inteligenciu. Hovorí sa aj o tom, že majú s človekom spoločných až 98% myslenia. Ľuďom sa zverejnené video veľmi páčilo a na adresu rybára prišlo mnoho pozitívnych komentárov.