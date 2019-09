TASR

Dnes o 14:18 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Slafkovský s prehľadom do semifnále Svetového pohára vo vodnom slalome

Všetci traja slovenskí singlisti postúpili z piatkových rozjázd finálového 5. kola Svetového pohára v pražskej Troji.

Alexander Slafkovský, archívna snímka — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Praha 6. septembra (TASR) - Alexander Slafkovský si vybojoval semifinále zo siedmeho miesta, Matej Beňuš bol jedenásty a Michal Martikán obsadil 12. priečku. „Išlo sa mi dobre, akurát od päťky do desiatky bola náročnejšia pasáž a nepodaril sa mi nájazd, tam som aj ťukol. Môj čas bol však v porovnaní viac ako v pohode, takže som postúpil z prvej rozjazdy a to je najdôležitejšie," povedal Beňuš.

Najlepšie spomedzi Slovákov dopadol Slafkovský, umiestnenie v kvalifikácii však nepreceňoval: „Bolo to o postupe, najlepšie z prvej jazdy a urobiť si pohodu, pretože v sobotu to už bude o niečo iné."

Darilo sa aj kajakárkam, keď postúpili všetky tri Slovenky. Jana Dukátová predviedla čistú jazdu a skončila 18. „Prvé dve tretiny to bola jazda na istotu, nebolo to najrýchlejšie. V závere mi nevyšiel preskok valec, dostala som príliš naľavo, vyzeralo to, že netrafím bránku, ale napokon som ju predsa stihla. Som rada, že sa mi podarilo postúpiť na prvý pokus," uviedla Dukátová

Eliška Mintálová spravila až tri chyby, ale napokon sa s "odretými ušami" zmestila do prvej dvadsiatky. Elena Kaliská si musela kvalifikáciu zopakovať, ale na druhý pokus si ôsmym miestom zabezpečila účasť v elitnej tridsiatke.

Vo finále SP si pretekári pripíšu do klasifikácie dvojnásobný počet bodov.