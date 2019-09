TASR

Chorváti organizujú lákavú súťaž. Za fotku môžete vyhrať dovolenku

Dovolenka v Dubrovníku či na Istrii za fotografiu?

Pláž v Chorvátsku, ilustračné foto — Foto: pixabay.com

Trnava 6. septembra (TASR) - Chorvátske združenie cestovného ruchu (CHZCR) pri príležitosti zápasu slovenských a chorvátskych národných tímov, ktorý sa hrá v piatok v Trnave, rozložilo v centre mesta svoj stan, v ktorom víta futbalových fanúšikov i návštevníkov prebiehajúceho Tradičného trnavského jarmoku.

Ľudí tam čaká aj milé prekvapenie. „Okrem preskúmania aktuálnej ponuky jesenných aktivít na pobreží Jadranského mora sa môžu hostia zapojiť až do večera do fotografickej súťaže pomocou hashtagu #MilujemeChorvatsko a vyhrať dresy národných tímov, vstupenky na festival Ultra Music v Chorvátsku, a tiež dovolenku na Istrii a v Dubrovníku, a to spolu s letenkami," informoval Dubravko Miholić, riaditeľ CHZCR na Slovensku.

Súčasťou večerného programu bude aj chorvátska skupina Tamburaški sastav Čunovski Bećari. „Očakávame, že na fotografickej súťaži sa zúčastní aj mnoho športových celebrít a osobností z biznisu," dodal.

Chorvátsko je pre väčšinu slovenských turistov stále najobľúbenejšou krajinou pre dovolenku. V roku 2018 navštívilo Jadran viac ako 450 000 Slovákov. Na tento rok orgány cestovného ruchu očakávajú ďalší nárast počtu návštevníkov.