TASR

Dnes o 12:34 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Festival vôní, chutí a zážitkov v Trenčíne prináša do mesta špičkovú gastronómiu

Festival doplní aj street food zóna a bohatý sprievodný program.

Ilustračné foto — Foto: aromafestival.sk

Trenčín 6. septembra (TASR) – To najlepšie zo sveta gastronómie prináša v piatok a v sobotu (7. 9.) do Trenčína Festival vôní, chutí a zážitkov Aróma. Uskutoční sa pri Posádkovom klube počas oboch dní od 10.00 do 20.00 hod.

Ako informovalo mesto Trenčín na svojej webovej stránke, počas oboch dní sa návštevníkom odprezentujú predajcovia výberových káv, profesionálnych kávovarov, exotických, ale i domácich čajov, kvalitných čokolád a praliniek, vín, remeselné pivovary, sirupy, limonády a tento rok aj špecialita – pivný džem.

V piatok čaká zanietených baristov Latte Art Show v podaní Academy of Coffee, kde si súťažiaci zmerajú sily v baristických zručnostiach. V rámci kuchárskych šou počas oboch dní sa predstaví Michal Škorec, ktorý si už šesť rokov drží ocenenie Trend Top šéfkuchár.

Okrem ukážok varenia návštevníci zažijú na festivale Aróma aj ochutnávky, prezentácie a prednášky. Trenčín opäť navštívi Čajovňa dobrých ľudí, pripravený bude kútik pre deti, súťaže a hudobné vystúpenie.