V Nitre sa začali prvé Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád

V priebehu dvoch dní ukáže svoje umenie 50 športovkýň z 12 krajín sveta.

V Nitre sa v piatok 6. septembra 2019 začali prvé Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád v modernej gymnastike pre intelektuálne znevýhodnené gymnastky. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 6. septembra (TASR) – V Nitre sa v piatok začali prvé Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád (ŠO) v modernej gymnastike pre intelektuálne znevýhodnené gymnastky. Podľa slov národnej riaditeľky ŠO Slovensko Evy Gažovej je organizácia šampionátu pre našu krajinu veľkou príležitosťou.

„Sú to prvé majstrovstvá v eurázijskom regióne a konajú sa práve u nás. Je to taký míľnik, pretože sa prvýkrát prezentujeme svetu a ukazujeme, ako vieme zorganizovať takéto vrcholové podujatie, a tiež to, ako sú na tom naše športovkyne. To uvidíme, keď budú medailové ceremónie. Naozaj si vážime, že ŠO Slovensko dostali takú šancu," skonštatovala.

Gymnastická elita na Slovensku

Ako pripomenula, na Slovensko prišla na šampionát gymnastická elita. „Máme tu také veľmoci, ako sú Rusko, Veľká Británia, Portugalsko, Francúzsko, Faerské ostrovy... Je vidno, že ŠO a športovci s intelektuálnym znevýhodnením idú dopredu a ukazujú, že dokážu oveľa viac, ako si myslíme," povedala Gažová.

Majstrovstvá Európy ŠO prišla podporiť aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ktorá podujatie slávnostne otvorila. „Ja som veľmi pyšná na to, že prvýkrát v histórii sa konajú majstrovstvá Európy v eurázijskom regióne a že sa konajú práve na Slovensku. Želám ŠO, aby sa z toho stala tradícia a Slovensko si zabezpečilo svoje postavenie v tomto hnutí," uviedla.

Venujú im zvýšenú pozornosť

Ako pripomenula, ministerstvo školstva venuje ŠO zvýšenú pozornosť, pretože boli donedávna finančne znevýhodnené oproti iným hnutiam, ktoré sa venujú znevýhodneným športovcom.

„Preto ministerstvo školstva poskytlo ŠO vyššie finančné zabezpečenie. Som veľmi šťastná, že naši športovci, naše deti, začali chodiť na športové podujatia. V Abú Zabí vyhrali slovenské dievčatá z hnutia ŠO v unifikovaných tímoch majstrovstvá sveta vo futbale. Takže aj táto finančná podpora sa výrazne premieta do toho, že môžeme organizovať vrcholové podujatia. A, samozrejme, je to aj o srdcovej podpore, že si uvedomujeme, ako je takýto šport dôležitý pre zdravie intelektuálne znevýhodnených športovcov, pre ich integráciu do spoločnosti a aj pre ich rodiny," dodala Lubyová.