TASR

Dnes o 12:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Majstrovská Pinerola sa odhlásila z ligy. Dôvodom situácia v slovenskom futsale

Pinerola sa mala v 1. kole predstaviť v stredu 11. septembra na palubovke Futsal Teamu Levice, realita je však iná.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 6. septembra (TASR) - Pinerola Futsal 1994 nebude v novom ročníku Varta Futsal ligy obhajovať majstrovský titul. Vedenie úradujúceho slovenského šampióna sa rozhodlo odhlásiť mužstvo zo súťaže, ktorá štartuje už tento piatok.

„Po veľmi ťažkej a dlhej úvahe sa vedenie futsalového klubu Pinerola rozhodlo, že A-mužstvo sa nezúčastní v extralige v nadchádzajúcom súťažnom ročníku. Samozrejme je nám to všetkým nesmierne ľúto, predovšetkým je nám ľúto našich fantastických hráčov, ale viedlo nás k tomu obrovské množstvo závažných dôvodov, ktoré sme už ďalej nemohli prehliadať. Podmienky, za akých sa hrá a organizuje futsalová súťaž, sú alarmujúce. Výsledkový servis, zápasový online servis, marketingové práva, marketingová podpora, futsalový web, úroveň a rozvoj rozhodcov, podpora mládeže a rôzne iné oblasti, ktoré robia z futsalu predajný artikel, sú na katastrofálnej úrovni. Vedenie futsalu je dlhodobo zodpovedné za klesajúci počet účastníkov extraligy. Tento ročník sa do súťaže prihlásilo šesť klubov a nakoniec dva kluby hanebne "uprosili"... Jednoducho extraliga nie je výber tých najlepších, ale robí sa z nej nábor. To, že počet účastníkov v extralige každoročne klesá a v tomto ročníku v nej nebude pôsobiť ani jedno mužstvo z Bratislavy, je hanbou a zároveň vizitkou vedenia futsalu. Ak z prvej päťky minuloročnej sezóny skončia majster a ďalšie dva kluby - niečo je veľmi zle," uviedla Pinerola na svojom Facebooku.

Klub však nezanikol, pokračovať bude v Bratislavskej lige. „História, ktorú napísal náš klub, je úžasná a ani takéto udalosti ho nezabijú. Pinerola existuje ďalej, bude hrať Bratislavskú ligu a keď sa zmení smerovanie futsalu a vytvoria sa podmienky na jeho normálne fungovanie, tak sme pripravení hrať o najvyššie priečky v slovenskom futsale."

Minulý týždeň Pinerola reprezentovala Slovensko v Lige majstrov, z D-skupiny predkola si však nevybojovala postup do hlavného kola. Na miniturnaji v cyperskej Nikózii skončili zverenci trénera Ladislava Mikitu na treťom mieste za domácou Omoniou a tureckým Gazi Üniversitesi. V máji získala Pinerola svoj druhý slovenský titul, keď vo finále zdolala Mimel Lučenec 3:0 na zápasy.

„Odstúpenie zo súťaže je slobodným rozhodnutím majiteľov klubu, ktoré však výrazne zasiahne do najvyššej slovenskej súťaže, keďže je vykonané deň pred jej štartom. Vážny dopad to však môže mať aj na reprezentáciu, keďže dres Pineroly obliekalo viacero reprezentantov Slovenska, a náš národný tím v týchto dňoch vstupuje do záverečnej fázy prípravy na kvalifikačné boje. V tejto chvíli nepoznám oficiálne dôvody, keďže klub ich pri odstúpení predsedovi Komisie pre riadenie súťaží SF neoznámil a pri príprave súťaže dovtedy komunikoval s riadiacim orgánom štandardne a konštruktívne. Počas leta sa dostali na verejnosť rôzne informácie o klubových problémoch, žiaľ, dnes je to skutočnosť, s ktorou sa musíme vyrovnať. Situácia v klubovom futsale nie je ružová...," uviedol pre TASR predseda Slovenského futsalu (SF) Dušan Dobšovič.