V sobotu štaruje nový ročník hokejbalovej extraligy, nováčikom Košice

Košičania sa vracajú po dvoch rokoch.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 6. septembra (TASR) - V sobotu odštartuje štyrmi zápasmi 32. ročník Slovenskej hokejbalovej extraligy (SHbE). Nováčikom v najvyššej súťaži je HBC Košice, liga sa však zúžila z 12 na 11 tímov. Pokračovať v nej nebudú Enviform Třinec a dlhoročný účastník ŠKB Martin.

Českého zástupcu zastavili v júlovej baráži Košice a tak sa pre neho dvojročná anabáza v slovenskej lige skončila. Naopak, Košice sa vracajú do ligy opäť po dvoch rokoch. Tradičný účastník SHbE a držiteľ majstrovského titulu zo sezóny 2015/2016 z Martina nepodal prihlášku pre viaceré dôvody, tým najvážnejším je nedostatok hráčov. Turiec tak bude zastupovať iba Kometa Vrútky, majster zo sezóny 2017/2018.

Košičania chcú ísť do play off

Košičania vo svojej premiérovej sezóne 2017/2018 obsadili v lige predposledné 11. miesto, tentokrát však túžia po väčšom úspechu. „Myslím si, že máme káder na to, aby sme si zahrali play off," povedal pre TASR tréner Marián Longauer. Východ republiky budú reprezentovať ešte MŠK Kežmarok a Lion Svidník.

Kežmarčania zmenili domáce ihrisko, svoje zápasy budú hrať v Spišskej Belej. Z kádra im navyše odišli viaceré opory, vrátane reprezentantov a čerstvých majstrov sveta Libora Teplického a Matúša Liptáka. Úlohou MŠK je tak predovšetkým stabilizovať káder.

Favoritov na titul treba hľadať medzi tímami PROTEF Považská Bystrica, Hokejmarket Skalica a Kometa Vrútky, "čiernym koňom" súťaže by mohla byť Nitra. Obhajca titulu Skalica má opäť najvyššie ciele, no v jej drese už nebudú opory ako Milan Rampáček, Michal Patinka a Ľuboš Krajsa, všetci ukončili kariéru. Do českej extraligy zamieril kanonier Richard Válek.

„Samozrejme je to citeľné oslabenie, rozpadol sa nám elitný útok, ale my sme Skalica a musíme mať najvyššie ambície. Ale ideme do ligy s pokorou, dáme príležitosť mladším hráčom, uvidíme, čo to prinesie. Liga bude veľmi vyrovnaná, no my v nej chceme obstáť čo najlepšie," povedal pre TASR obranca Michal Salajka.