TASR

US Open: Vo finále ženskej dvojhry Serena Williamsová proti Andrescuovej

Americká tenistka Serena Williamsová a Kanaďanka Bianca Andrescuová sa v sobotu stretnú vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom US Open.

Serena Williamsová — Foto: TASR/AP

New York 6. septembra (TASR) - Američanka v pozícii turnajovej osmičky v semifinále deklasovala piatu nasadenú Ukrajinku Jelinu Svitolinovú 6:3, 6:1. Dosiahla 101. víťazstvo vo Flushing Meadows a vyrovnala rekord krajanky Chris Evertovej. Andrescuová nasadená ako číslo 15 si poradila so Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou 7:6 (3), 7:5.

Serena Williamsová sa stala vo veku 37 rokov a 347 dní najstaršou grandslamovou finalistkou v histórii. V prípade zisku 24. titulu z podujatí veľkej štvorky vyrovná absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej. V úvode zápasu bojovala so Svitolinovou o každý fiftín.

Ťažší zápas, ako ukazuje skóre

Ukrajinka mala šesť brejkbalov, no nevyužila ich a záver setu patril Serene Williamsovej. Druhé dejstvo bolo už jasne v réžii bývalej svetovej jednotky, ktorá zasypala Svitolinovú spŕškou víťazných úderov.

„Nebol to taký jednoznačný zápas ako ukazuje konečný výsledok. Jelina je výborná hráčka, v úvode zápasu sme hrali dlhé výmeny a bol to boj. V druhom dejstve som sa uvoľnila a predvádzala svoj najlepší tenis. Je skvelé byť v jednej lige s takou hráčkou ako bola Chris Evertova a dosianúť také pozoruhodné čísla. Počas zápasu však nikdy nemyslím na to, že môžem prekonať rekord a sústredím sa výlučne na to, aby som zvíťazila. Chcela by som sa poďakovať fanúšikom za podporu, boli skvelí," uviedla mladšia zo sestier Williamsových v prvom interview.

Benčičová nedokázala premeniť brejkbaly

Benčičová bola proti Andrescuovej dlho lepšia hráčka, nedokázala však premeniť brejkbaly a v tajbrejku prvého setu ťahala za kratší koniec. V druhom dejstve viedla Švajčiarka po dvoch brejkoch 4:1, no potom vytuhla a stratila úderovú istotu. Štyrikrát za sebou stratila servis, čo bola voda na mlyn 19-ročnej Kanaďanky, ktorá má šancu stať sa prvou tínedžerkou s titulom na US Open od septembra 2006, keď v New Yorku triumfovala Ruska Maria Šarapovová.

Andrescuová dlho nemohla uveriť, že postúpila do grandslamového finále. „Vlani som na US Open postúpila z kvalifikácie, no potom som vypadla v 1. kole. Keby mi niekto vtedy povedal, že o rok pri premiére v hlavnej súťaži sa prebojujem až do finále, považovala by som ho za blázna. Nemám slov, splnil sa mi sen. Je to šialené. Hrať vo finále v New Yorku proti Serene je niečo úžasné. Vo finále turnaja WTA v Toronte musela skrečovať pre zranenie za stavu 1:3 v prvom sete. Povedala som jej, že sa rýchlo vystrábi zo zranenia a čoskoro sa vráti. Je supwr, že si opäť zahráme proti sebe."