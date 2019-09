TASR

Dnes o 11:22 čítanie na minútu 0 zdieľaní US Open: Kužmová skončila v semifinále štvorhry po jednoznačnom priebehu

Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou nepostúpili do finále štvorhry na grandslamovom turnaji US Open.

Bielorusko-austrálsky pár Victoria Azarenková (vpravo) a Ashleigh Bartyová sa tešia po výhre — Foto: TASR/AP

New York 6. septembra (TASR) - V semifinále bola nad ich sily ôsma nasadená bielorusko-austrálska dvojica Victoria Azarenková, Ashleigh Bartyová, ktorej za 56 minút podľahli hladko 0:6, 1:6. Napriek prehre dosiahla Kužmová životný úspech a napodobnila Janette Husárovú s Danielou Hantuchovou, ktoré v ére samostatnosti vo Flushing Meadows tiež postúpili medzi elitné deblové kvarteto.

Husárová to v roku 2002 dotiahla v New Yorku až do finále. Kužmovej sa na US Open darilo aj medzi juniorkami. V roku 2015 sa po boku Rusky Aleksandry Pospelovovej tešila zo zisku deblového titulu. Vo štvorhre získala v tomto roku na okruhu WTA dve cenné trofeje - v Prahe a v Bukurešti.

Nevyšiel vstup

Slovensko-bieloruskému tandemu nevyšiel vstup do semifinálového zápasu na štadióne Louisa Armstronga, súperky v druhom geme pri podaní Kužmovej získali čistou hrou výhodu brejku. Po štvrťhodine svietilo na tabuli už 0:4 z pohľadu Kužmovej so Sasnovičovou, ktoré kopili nevynútené chyby. Azarenková s Bartyovou sa na kurte výborne dopĺňali, boli lepšie vo všetkých štatistických ukazovateľoch a prvý set vyhrali na nulu po ľahkej chybe Sasnovičovej na sieti.

Favoritky duelu pokračovali v nastúpenom trende a aj v druhom sete mali jasne navrch. Ich súperky sa síce dokázali dlhšie udržať vo výmenách, ale v rozhodujúcich momentoch kazili. Za stavu 0:2 svitla Kužmovej so Sasnovičovou nádej. Pri podaní Azarenkovej mali k dispozícii dohromady štyri brejkbaly, ale aj v tejto hre ťahali za kratší koniec. Ani v ďalšom priebehu nedokázali súperky výraznejšie potrápiť, aspoň sa však vyhli dvom "kanárom".

Nie je čo hodnotiť, hovorí Mertiňák

Kužmovej tréner Michal Mertiňák nepredpokladal, že semifinále bude mať taký jednoznačný priebeh. "Dnes nie je veľmi čo hodnotiť. Na body to bolo 31:59 a Viki so Sašou vyhrali iba jediný gem. Vo viacerých hrách mali brejkbaly a gembaly, no nedokázali ich využiť. Súperky boli od začiatku lepšie a hrali celý zápas takmer bez chýb, boli suverénne. Viki so Sašou boli naozaj bez šance na úspech. Celý turnaj však hodnotím super. Baby vyhrali štyri ťažké zápasy, vo štvrťfinále vyradili tretí nasadený pár na svete, pričom iba v jednom dueli boli favoritkami. Dúfam, že im to zdvihne sebavedomie a pomôže im to aj vo dvojhrách. Videli, že sa dá hrať s každou súperkou. Snáď to nebude ich posledné semifinále na takomto veľkom turnaji," povedal pre TASR bývalý deblový špecialista.

V druhom semifinále ženskej štvorhry si v piatok podvečer SELČ zmerajú sily domáce Američanky Caroline Dolehideová a Vania Kingová s belgicko-bieloruskou dvojicou Elise Mertensová, Aryna Sobolenková.