TASR

Dnes o 11:22 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Peter Nagy vydáva nový album Pianko 2, zároveň chystá česko-slovenské turné

Spevák, skladateľ, textár, hudobník a producent Peter Nagy vydal nový album Pianko 2.

Peter Nagy — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 5. septembra (TASR) - Obsahuje 13 prearanžovaných hitov s klavírom a sláčikovým kvartetom. Na tento album zaradil aj novú skladbu Láska, smrť a sloboda, tri osudové ženy, ktoré sa v textoch Petra Nagya striedajú od začiatku.

Novinku zahrá hitmaker aj na výročnom česko-slovenskom turné Peter Nagy 60 CZ /SK Tour. Začne ho 2. októbra v Nitre, ďalšími zastávkami budú Košice (9. 10.), Žilina (10. 10.), Bratislava (15. 10.), Otrokovice (16. 10.), České Budějovice (22. 10.), Teplice (23. 10.), Olomouc (24. 10.), Ostrava (28. 10.), Brno (29. 10.) a Praha (31. 10.). TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.

Pokračovanie minuloročného albumu

Album Pianko 2 je pokračovaním albumu Pianko z minulého roka. Na albume sú prearanžované hity s klavírom a sláčikovým kvartetom. Piesne S nohami na stole, Kristínka iba spí, Bóje, Bosorkine slzy alebo Vianoce, Vianoce sú známe v rôznych aranžmánoch, ale práve na novom CD dostali nežnejší zvuk.

„Album obsahuje 13 piesní, pričom trinástka je moje šťastné číslo. Väčšinou sa mi dobré veci stali práve trinásteho. Preto som dal novú pieseň na trinástku ako na minulom albume. Nahrali sme tým pádom už celý repertoár rovnomenného koncertného programu, s ktorým sme absolvovali dve turné v rokoch 2017 a 2018. Na albume je bonusový track aj pridané dve piesne, ktoré boli v koncertnom programe jedny z najžiadanejších, Udobrenia a Agáty, kde sa predviedol aj náš skvelý klavirista z Indiga Marek Mečiar," vysvetľuje Peter Nagy.

Na novom albume spolupracoval Peter Nagy s klaviristom Pavlom Bartovicom a prvým huslistom a šéfom kvarteta Milanom Adamcom. Ten dal dokopy skvelých muzikantov. Peter Nagy pol roka pracoval v štúdiu s profesionálmi ako Martin Socháň (druhé husle), Júlia Bolebruchová (viola) a Jan Pospíšil (violoncello).

Obsahuje aj novinku

„Pavol Bartovic je umelec a profesionál, klavirista so svojským rukopisom. Mám slabosť na to, ako aranžuje klavír a ako Milan Adamec aranžuje sláčiky. To je presne tá dobrá miera, tak aby sme hudobne neušli láske fanúšikov. To je veľmi ťažké odhadnúť. Je to jemná a trpezlivá umelecká práca. Keď niečo vzniká, je to pre muzikantov naozaj náročné, lebo keď sa to už nahrá, je to vlastne navždy. Boli sme s režisérom Igorom Baarom veľmi často zavretí v štúdiu a prerábali," chváli spolupracovníkov Peter Nagy.

Nové CD obsahuje aj novinku Láska, smrť a sloboda. „Napísal som hudbu aj text tejto piesne, lebo to sú tri osudové ženy, ktoré sa striedajú v mojich textoch od začiatku, čo píšem piesne. Tak som si povedal, že by sa mohli raz stretnúť spolu. Ako spievam v piesni, stretnú sa v kaviarni za jedným stolom. Ono je vždy zaujímavé si domýšľať, o čom si ženy šepkajú. Keď dávam dokopy piesne, musím byť úplne sám, bez internetu a mobilu. Často idem napríklad do Rakúska, kde ma nikto nepozná, a môžem sa prechádzať po uliciach len tak. Vtedy sa viem koncentrovať a napísať niečo, za čím si stojím," spresnil spevák.

Na pripravovanom česko-slovenskom turné oslávi Peter nedávnu šesťdesiatku a zároveň 35 rokov na hudobnej scéne. „V každom svojom koncertnom programe som mal tiché gitarové či klavírne pesničky, kedy sa publikum stíši a počúva. Mám rád tie momenty, vtedy cítim najviac to porozumenie medzi mnou a fanúšikmi. Na to sa teším aj na novom turné. Moja srdcovka je teraz pieseň 50 žiráf, nová pieseň z minulého albumu. A budeme hrať aj úplne novú Láska, smrť a sloboda," uzatvára Peter Nagy.