TASR

Dnes o 09:43 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Liga majstrov v hokeji: Banská Bystrica zdolala Mníchov, získala prvé body

Hokejisti HC "05 iClinic Banská Bystrica vybojovali prvé víťazstvo v tejto sezóne Ligy majstrov.

Na snímke sprava Mário Roth (B. Bystrica) a Mark Voakes (Mníchov) — Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 5. septembra (TASR) - Vo štvrtkovom dueli zdolali na domácom ľade vlaňajšieho finalistu súťaže EHC Red Bull Mníchov 3:2 po samostatných nájazdoch a do tabuľky G-skupiny si pripísali prvé dva body. Rozhodujúci nájazd premenil v piatej sérii Marek Bartánus.

Slovenskému šampiónovi patrí v tabuľke naďalej 4. miesto. Najbližší duel odohrá v sobotu o 14.15 h doma so švédskym BK Färjestad.

G-skupina Ligy majstrov 2019/2020: HC "05 iClinic Banská Bystrica – EHC Red Bull Mníchov 3:2 po samostatných nájazdoch (2:2, 0:0, 0:0 – 0:0, 1:0) Góly: 1. Marek Slovák (Jääskeläinen), 9. Kabáč (Gabor), rozh. nájazd Bartánus – 5. Mauer (Voakes), 7. Gogulla. Rozhodovali: Jarets (Biel.), P. Stano – Synek, D. Konc ml. (všetci SR), vylúčení: 6:1, presilovky a oslabenia: 0:0, 1536 divákov. Zostavy: Banská Bystrica: Beskorowany – Southorn, Mihálik, Martinelli, Biro, Ďatelinka, Nemčík, Räsänen – Jääskeläinen, Hickmott, Šoltés – Lamper, Marek Slovák, Hrnka – T. Varga, Tamáši, Bartánus – Róth, Gabor, Kabáč Mníchov: Reich – D. Boyle, Aulie, Parlett, Bodnarchuk, Zitterbart, Abeltshauser, Quaas – Ehliz, Hager, Gogulla – Kastner, Voakes, Mauer – Schütz, M. Christensen, Peterka – C. Bourque, D. Roy, Parkes – Daubner

Slovenskému majstrovi sa vydaril vstup do zápasu. Ujal sa vedenia už v 38. sekunde po peknej akcii trojice domácich hráčov, Reicha v bránke prestrelil Marek Slovák. Bystrickí hokejisti boli pri chuti, nemeckého brankára následne preverili Tamáši a Šoltés. V 5. minúte však dostal veľa priestoru na opačnej strane Mauer a využil toho účinnou strelou z ľavého kruhu – 1:1. O dve minúty neskôr vyrobil chybu v obrannom pásme pri mantineli Lamper a tentoraz z toho ťažil Gogulla, ktorý pred Beskorowanym nezaváhal – 1:2.

Bohatú desaťminútovku na góly zavŕšil presným zásahom na 2:2 domáci Kabáč, ťažil z nedorozumenia zadákov hostí a z medzikružia bez prípravy vypálil presne. Do prestávky už diváci žiadny ďalší gól nevideli, pretože sa na strane Mníchova nedokázali presadiť Peterka a Voakes a za bystrický tím neuspel dvakrát príklepom Marek Slovák. Hráči spod Urpína ustáli aj dvojminútovú presilovku súpera.

Šance na strane Mníchovčanov

V strednom dejstve boli sprvu aktívnejší Mníchovčania. Viac sa tlačili pred domácu bránku a vytvorili si aj dve dobré príležitosti. Christensen sa nepresadil zoči – voči brankárovi Banskej Bystrice a zblízka neskóroval ani Roy. Do vedenia mohli ísť aj domáci. Po chybe Hagera sa predral pred Reicha Lamper, no tiesnený nedokázal efektívne zakončiť.

V 30. minúte to skúšal ešte jeho spoluhráč Jääskeläinen, mieril však vedľa. Nemecký tím mal potom výhodu druhej presilovky v zápase a počas nej mali šance spred bránkoviska Parkes a Kastner. Puk za Beskorowanyho nedostali a ten sa už v hre 5 proti 5 zaskvel ďalším skvelým zákrokom pri tutovke Parletta. V závere mali hostia tlak i presilovku, no "barani" to ustáli.