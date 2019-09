Klaudia Fiolová

Dnes o 10:50 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Obľúbená Mária Čírová sa podelila so šťastnou novinkou

U známej speváčky je rodina na prvom mieste.

Mária Čírová s manželom Mariánom Kachútom — Foto: Facebook/Mária Čírová

BRATISLAVA 6. septembra - Mária Čírová je známa nielen svojimi skvelými speváckymi výkonmi, ale aj tým, že rodina pre ňu znamená pre všetko. S manželom a s deťmi trávi všetok svoj voľný čas. Málokto by pri pohľade na talentovanú speváčku povedal, že má doma už dve veľké deti. Čas rýchlo beží a jej ratolesti už nastúpili do školy. Hugo a Zoe tak okúsia školský život, ktorý na nich čaká.

Hugo nastúpil tento rok už do štvrtej triedy. Ako veľký brat tak môže sprevádzať do školy aj sestričku. Zoe si totiž prvýkrát sadne do školskej lavice. Hrdá mamička zachytila tento pamätný deň a podelila sa o radosť aj so svojimi fanúšikmi. Prvý školský deň jej malej princeznej by nevynechala za žiadnych okolností. Po prázdninách sa Mária opäť vrhne do práce a prinesie svojim fanúšikom nezabudnuteľné hudobné zážitky.