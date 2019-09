Lenka Miškolciová

Íri vysadia 440 miliónov stromov. Do roku 2050 nechcú využívať žiadne fosílne palivá

Írsko predstavilo ambiciózny „zelený plán“. Ročne vysadia 22 miliónov stromov.

Ilustračná snímka — Foto: Unsplash

DUBLIN 6. septembra - Írsko plánuje do roku 2040 zasadiť 440 miliónov stromov. Sedemdesiat percent budú tvoriť ihličnaté stromy a zvyšok listnaté. Týmto plánom chce Írsko bojovať s klimatickou krízou a zároveň je aj súčasťou ich dlhodobého cieľa stať sa do roku 2050 krajinou, ktorá nevyužíva žiadne fosílne palivá.

Len 11 % plochy celého Írska je zalesnených, čo je najmenej zo všetkých krajín Európskej únie. Priemer je pritom 30 %. Írska vláda už v júni informovala, že začne s intenzívnou výsadbou stromov, no nepovedala, koľko stromov plánuje zasadiť či na akej rozlohe. Teraz prišli s konkrétnym číslom. „Naším cieľom je zasadiť približne 22 miliónov stromov každý rok,“ povedala pre Irishtimes hovorkyňa z Oddelenia komunikácie pre životné prostredie. „V priebehu dvadsať rokov chceme zasadiť až 440 miliónov stromov,“ dodal.

Len 11 % plochy celého Írska je zalesnených, čo je najmenej zo všetkých krajín EÚ. Foto: Unsplash

Farmári sú proti

Hoci veľké množstvo Írov tento plán víta s nadšením, miestnym farmárom sa až tak nepozdáva. Pre nich to totiž znamená, že na značnej časti svojej pôdy budú musieť zasadiť stromy. Pôdu však až doposiaľ intenzívne využívali na niečo úplne iné.Väčšinu stromov totiž síce plánuje zasadiť štát s pomocou štátnych zamestnancov, ale rovnako sa spolieha aj na pomoc farmárov a majiteľov pôdy. Írska vláda tak navrhuje stretnutia s farmármi, kde chce získať podporu pre svoj ambiciózny „zelený“ plán.

Stromy sú riešením klimatickej krízy

Už pred nejakým časom švajčiarski vedci informovali, že práve výsadba stromov je najlepším a najúčinnejším spôsobom riešenia klimatickej krízy. Ako informoval portál The Guardian, stromy počas rastu absorbujú emisie oxidu uhličitého, ktoré spôsobujú globálne otepľovanie. Sadením stromov by sa mohli odstrániť až dve tretiny všetkých emisií.

Podľa štúdie publikovanej v časopise Science by tropické oblasti mohli byť 100 % zalesnené, zatiaľ čo ostatné plochy by boli len sčasti. Vedci vylúčili z výskumu mestské a poľnohospodárske oblasti, ktoré sú potrebné pre život. Na druhej strane, zahrnuli pasienky, kde by stromy mohli byť prínosom pre ovce a ďalší dobytok. Štúdia poukazuje na veľmi účinné a pravdepodobne aj jedno z najlacnejších riešení klimatickej krízy. „Vysadenie stromov je pravdepodobne najúčinnejším riešením v oblasti klimatických zmien,“ povedal pre The Guardian Tom Crowther zo švajčiarskej univerzity ETH v Zürichu, ktorý viedol výskum.

Prispieť pri tom môže každý jeden z nás. „Jednotlivci môžu pomáhať pri výsadbe stromov a taktiež by sa mali vyhýbať nezodpovedným činom,“ uviedol. Štúdia zároveň ukázala aj miesta, ktoré sú najvhodnejšie na sadenie stromov. Najväčší potenciál má šesť národov sveta, a to Rusko, Kanada, USA, Austrália, Brazília a Čína, ktoré predstavujú polovicu potenciálnych miest výsadby.