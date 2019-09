Atletika: Dvojičky Dana a Jana Velďákové ukončili kariéru

TASR

Štvrtý ročník nevšedného atletického podujatia JBL Jump fest opäť priniesol kvalitné výkony v atraktívnom prostredí v centre Košíc.

Dana a Jana Velďákové — Foto: Facebook/Atletika Košice, Pavol Uhrín

Košice 4. septembra (TASR) - Najväčšiu pozornosť pútali sestry Dana a Jana Velďákové, pre ktoré išlo o posledné súťažné podujatie kariéry. „Už jednoducho nepodávame výkony, ktoré by nás dostali na veľké podujatia. Je čas posunúť sa ďalej," konštatovala Dana.

Velďákové sa organizačne podieľali aj na tohtoročnom JBL Jump feste, ktorý prilákal do centra Košíc stovky divákov. Atraktívne podujatie na Alžbetinej ulici prinieslo hodnotné výkony, ktoré boli tentoraz na pozadí rozlúčky košických dvojičiek. Tie si pred fanúšikmi naposledy súťažne zaskákali. Jana skončila v diaľke na 4. mieste, Dana bola v trojskoku druhá. O umiestnenie im však tentoraz nešlo.

Dôstojná rozlúčka s divákmi

„Išlo nám skôr o to, aby sme sa dôstojne rozlúčili s divákmi. Pri záverečnom potlesku som mala problém udržať slzy," priznala Dana. Počas kariéry kráčali po boku, trénovali spoločne a povzbudzovali sa. A spoločne sa rozhodli aj dať definitívne zbohom súťažnému doskočisku.

„Už je čas. Už jednoducho nemáme na to, aby sme podávali fantastické výkony, ktoré by nás dostali na MS alebo na olympiádu. Keď na to už nemáme, tak sa to neoplatí robiť a treba sa rozbehnúť do ďalšieho života," priznala Dana.

Bezprostredne po poslednej súťaži v kariére mali rožňavské rodáčky mnoho emócií, Dana sa zamyslela aj nad svojou kariérou. „Bola dlhá a fantastická. Dávala som do toho maximum, nič si nemôžem vyčítať. Je pravda, že niektoré momenty nevyšli podľa predstáv, ale celkovo to bolo veľmi fajn. Najviac som hrdá na tri účasti na olympiádach, na medaily z ME v hale, ale aj na samotné štarty na vrcholných podujatiach či finálové umiestnenia," poznamenala Dana Velďáková, ktorá priznala záujem odovzdať skúsenosti vlastným zverencom a viesť k atletike aj deti.