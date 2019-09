TASR

Britská vláda chce v parlamente hlasovať o nových voľbách opäť v pondelok

Informovala o tom agentúra AFP.

Opozičný líder Jeremy Corbyn — Foto: TASR/AP

Paríž 5. septembra (TASR) - Vláda britského premiéra Borisa Johnsona vo štvrtok oznámila, že budúci týždeň sa opäť pokúsi o vypísanie predčasných parlamentných volieb v snahe ukončiť patovú politickú situáciu súvisiacu s brexitom.

Deň po tom, ako poslanci odmietli prvý pokus o vypísanie predčasných volieb, Jacob Rees-Mogg, ktorý za britskú vládu organizuje agendu v dolnej komore parlamentu, uviedol, že predloží "návrh spojený s predčasnými parlamentnými voľbami". O ňom by sa malo hlasovať v pondelok večer.

Britskí poslanci neschválili v stredu návrh premiéra Johnsona na vypísanie nových volieb na 15. októbra. Johnson svoj návrh predložil po tom, ako Dolná snemovňa parlamentu prijala návrh zákona, ktorý zaväzuje vládu žiadať EÚ o odklad brexitu v prípade, že v tejto veci nedosiahne do konca októbra s Úniou dohodu.

Hlavná opozičná Labouristická strana sa zdržala pri stredajšom hlasovaní o predčasných voľbách s tým, že ich nepodporí, kým nie je schválený zákon proti neriadenému brexitu. O ňom v súčasnosti diskutuje Snemovňa lordov, ale očakáva sa, že do pondelka vstúpi do platnosti. Vládne zdroje vyjadrili nádej, že v tom prípade labouristi nové voľby podporia.

AFP však poukazuje na to, že labouristi sú rozdelení, čo sa týka termínu predčasných volieb. Johnson chce voľby pred summitom Európskej únie, ktorý bude 17. októbra, a mohol by byť poslednou šancou dospieť k dohode o brexite pred plánovaným odchodom Británie z EÚ 31. októbra. Niektorí labouristi však presadzujú konanie volieb po 31. októbri, čo by znamenalo, že by bol nútený brexit odložiť.