TASR

Dnes o 15:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní MS v basketbale: Historický úspech Česka, Hruban mal v závere slzy v očiach

Českí basketbalisti sa postarali na majstrovstvách sveta v Číne o veľké prekvapenie.

Ondřej Balvín v zápase proti Turecku — Foto: TASR/AP

Šanghaj 5. septembra (TASR) - Vzopreli sa papierovým predpokladom a v priamom súboji o postup z E-skupiny zdolali vo štvrtok Turkov 91:76. Turci mali pritom k dispozícii troch mimoriadne kvalitných hráčov z NBA.

Mladý Cedi Osman sa učil od LeBrona Jamesa v Clevelande Cavaliers, trojkár Furkman Korkmaz sa už v 22 rokoch stal dôležitou súčasťou semifinalistu play off Východnej konferencie z Philadelphie. Ersan Ilyasova je obranný veľmajster najlepšieho družstva základnej časti v uplynulom ročníku Milwaukee Bucks. V najkvalitnejšej súťaži sveta nie je nik, kto by na svoju osobu získal viac útočných faulov.

Balvínov najlepší zápas v reprezentácii

Česi majú v kádri z NBA iba rozohrávača Chicaga Tomáša Satoranského, no ten dokázal pozdvihnúť hráčov okolo seba. „Bol to rozhodne môj najlepší zápas v reprezentácii," povedal do mikrofónu druhý najlepší strelec Čechov so 17 bodmi Ondřej Balvín.

Vojtěch Hruban a Scott Wilbekin Foto: TASR/AP

„S Tomášom sme sa museli zohrať. Lenže je to skvelý hráč a to mi samozrejme pomohlo. Videli sme zápas Turkov s USA. Aj proti nám začali tvrdo, ale my sme sa nezľakli," dodal pivot španielskeho tímu Gran Canaria, ktorý dokázal zaplniť dieru po zranenom Janovi Veselom z Fenerbahce Istanbul.

Slzy v očiach

Najviac bodov dal krídelník Nymburka Vojtěch Hruban. „V závere som mal slzy v očiach, lebo toto je história. Nechali sme v zápase veľmi veľa energie. Nedá sa to povedať inak, než že sme si išli zodrať zadok," povedal nadšený autor osemnástich bodov.

Česi sú na MS v basketbale premiérovo v ére samostatnosti. Československá reprezentácia sa predstavila na tomto podujatí naposledy v roku 1982 v Kolumbii, keď obsadila 10. miesto v zostave aj so Slovákmi Stanislavom Kropilákom, Jurajom Žuffom a Petrom Rajniakom. Najvyššie skončila šiesta na MS v Juhoslávii v roku 1970.

Postupom medzi šestnástku najlepších si Česi definitívne zaistili minimálne účasť v olympijskej kvalifikácii na budúci rok. Ak skončia do 7. miesta, postúpia priamo. V K-skupine ich v Šen-čene čaká Brazília a víťaz duelu Grécko - Nový Zéland. Prenášajú si prehru s USA. Do štvrťfinále postúpia dve najlepšie družstvá z každej skupiny.