Je to oficiálne: Ženy by mali chodiť na výlety s kamarátkami. Sú potom šťastnejšie a zdravé

V prípade, že váhate, robíte chybu. Zbaľte svoje veci do kufra a vyrazte si na výlet.

WEST LAFAYETTE 5. septembra - Výborná správa pre všetky ženy. Vedci tvrdia, že je potrebné, aby ste absolvovali výlet plný smiechu po boku svojich dobrý priateliek. A že je to pravda? To vie predsa každá žena. Niekedy naozaj pomôže odísť na víkend s kamarátkami, dopriať si dobré jedlo a veľa zábavy. Nežné pohlavie to vie, no a pre mužov, ktorí pochybujú a nechcú svoju partnerku pustiť, je tu štúdia. Tá totiž naznačuje, že dievčenské výlety sú skutočne skvelé pre duševné zdravie žien. Niet teda o čom pochybovať.

Dôležitý hormón

Ale pekne od začiatku. Časopis Southern Living poukázal na štúdiu z roku 2016, ktorá vysvetľuje, že čas strávený s priateľmi, zvyšuje produkciu hormónu oxytocín, ktorému sa tiež hovorí hormón lásky. Oxytocín sa uvoľňuje, keď sa človek dobre cíti v spoločnosti, keď pociťuje dôveru, empatiu a všetko okolo ho robí šťastným. Tiež veľmi dobre pôsobí na depresívne a úzkostné stavy, čo je určite veľmi dobrý dôvod, prečo s kamarátkami treba tráviť čas.

Tu sa však pozitíva nekončia. Mať priateľky, s ktorými človek môže stráviť zábavný víkend, nie je prospešné len pre duševné zdravie. Tento nevinný výlet ženám totiž môže pomôcť žiť dlhšie. Analýza z roku 2010 sa zamerala na údaje týkajúce sa viac ako 308 000 ľudí zo 148 štúdií a zistila, že existuje veľká súvislosť medzi dĺžkou života a sociálnymi vzťahmi. „Súčasná a citeľná sociálna izolácia je spojená so zvýšeným rizikom predčasnej úmrtnosti,“ uviedli vedci.

Izolácia a jej negatíva

Štúdia z roku 2015, ktorá sa zaoberala údajmi viac ako 3,4 milióna ľudí zo 70 štúdií, zase zistila, že nedostatok sociálnych spojení predstavuje rovnaké zdravotné riziko, ako fajčenie až 15 cigariet denne. Vystrašilo vás to a teraz rozmýšľate nad počtom večerov, ktoré ste strávili sami doma pred televízorom? Je to prirodzené. Netreba sa spoliehať ani na komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí.

Profesor Glenn Sparks z Purdeovej univerzity vysvetlil, že ľudia vymenili osobnú komunikáciu za sociálne siete, a to podľa jeho slov, nie je zdravé. „Dnes idete po chodníku a ľudia pozerajú do svojich telefónov, v niektorých prípadoch aj do notebookov,“ priznal Sparks a dodal, že tento spôsob života si berie svoju daň.

Iba najlepšie priateľky

No a sme na konci. Všetko teda nasvedčuje tomu, že príležitostný víkendový výlet alebo dovolenka s kamarátkami, je potrebná. Táto štúdia sa pravdepodobne ale nevzťahuje na rozlúčky so slobodou. Ak totiž výlet neabsolvujú len vaše skutočné najlepšie priateľky, ale sú tam aj cudzí ľudia, hormónu „lásky“ sa nedočkáte. Nemá dôvod sa totiž vyplavovať.