TASR

Dnes o 14:55 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Prieskum agentúry AKO: Voľby by vyhral Smer, Kiskovci si výrazne polepšili

Podľa prieskumu preferencií politických strán by parlamentné voľby vyhral Smer-SD s 19,6 percenta

Robert Fico a Andrej Kiska — Foto: TASR/Jakub Kotian, Pavel Neubauer

Bratislava 5. septembra (TASR) - Na druhom mieste by sa umiestnila koalícia PS/Spolu s 15,5 percenta hlasov. Tretia by bola ĽSNS Mariana Kotlebu so ziskom 10,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Hospodárske noviny.

SaS by podľa prieskumu získala 9 percent, hneď za nimi by sa so ziskom 8,8 percenta umiestnila strana Andreja Kisku Za ľudí. Do parlamentu by sa ešte dostali strany Sme rodina (7,6 percenta), OĽaNO (7,3 percenta) SNS (7 percent) a KDH (6,3 percenta). Pred bránami parlamentu by ostali ako Most-Híd (3,9 percenta), tak aj SMK (3,5 percenta).

Strana Percentá Kreslá Smer-SD 19,6 32 PS/Spolu 15,5 25 ĽSNS 10,9 18 SaS 9,0 15 Za ľudí 8,8 14 Sme rodina 7,6 12 OĽaNO 7,3 12 SNS 7,0 12 KDH 6,3 10

Správu budeme aktualizovať.