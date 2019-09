TASR

V Belej nad Cirochou rastú figy ako „z vody", hovorí pestovateľ Ján Gajdoš

Na výstave ovocia a zeleniny vypestovaných členmi záhradkárskych organizácií z okresov Humenné a Snina bolo v tomto roku vidieť niekoľko exotických plodov, oranžový turecký baklažán, čiernu fazuľu i figy.

Figy, ilustračné foto — Foto: pixabay.com/Couleur

Belá nad Cirochou 5. septembra (TASR) – S ovocím charakteristickým pre južnejšie oblasti sa na nej pochválil Ján Gajdoš z Belej nad Cirochou. Podľa jeho slov mu aj napriek severnej polohe a nadmorskej výške 210 metrov nad morom rastie figovník v záhrade "ako z vody".

Tri sadenice figovníka si vyučený konštruktér kúpil pred troma rokmi. Kým dve nechal rásť v kvetináči, tretiu vysadil do záhrady. „Ak chcem dopestovať nejakú úrodu, potrebujem veľký kvetináč. Nechcelo sa mi s tým vláčiť, tak som to vysadil vonku do voľnej pôdy. Je to burina. Nemá to škodcov, nemá to choroby, rastie to doslova z ničoho. Stačí to poliať, maximálne trochu prihnojiť. Najdôležitejšie je chrániť to pred mrazom, aby to nevymrzlo. Toto je jediná starosť," povedal Gajdoš s tým, že ako skúsený záhradkár urobil proti vymrznutiu opatrenie. „Prezimoval som to medzi štyrmi polystyrénmi desiatkami," prezradil.

Aj napriek tomu, že mu celá vrchná časť rastliny nechránená polystyrénom vymrzla, v súčasnosti sa teší bohatému plodeniu. Kým prvé mu vynieslo len tri figy, v rámci druhej úrody ich bude o niekoľko týždňov podľa vlastného odhadu zberať 100 až 150.

V Gajdošovej záhrade sa okrem tradičných druhov zeleniny nachádza viacero exotických rastlín a drevín. Kivi, ktoré má už sedem rokov a za ten čas sa po konštrukcii vytiahlo do štvormetrovej výšky, mu vlani zarodilo tak, že z neho robili džem aj kompót.

Hurmikaki mu už tiež prináša plody, granátové jablko, mandľovník či pistáciovník sú zatiaľ len rastlinami v kvetináčoch. Prvý rok tiež skúša pestovať arašidy, podzemnicu olejnú. Sám je zvedavý na výsledok. "Kvetná stonka sa má zavŕtať do zeme. Niečo sa tam dialo, uvidím na jeseň, aká bude úroda," priznal.

Ako predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov pod Vihorlatom v Belej nad Cirochou sa Gajdoš o svoje záhradkárske i ovocinárske skúsenosti rád delí. A to nielen na vyzvanie. Na svojom profile na sociálnej sieti pravidelne uverejňuje praktické rady do záhrady, aktuálne podľa ročného obdobia.