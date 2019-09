Kristián Plaštiak

Dnes o 15:20 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Dnes by mal Freddie Mercury 73 rokov. Pripomeňte si najväčšie úspechy jedinečného speváka

Frontman hudobnej skupiny Queen sa narodil 5. septembra 1946 v Stone Town v Zanzibare a zomrel 24. novembra 1991 v Londýne.

Freddie by dnes bol oslávil 73. narodeniny. — Foto: Twitter/La Posta

LONDÝN 5. septembra - Jedinečný hlas, jedinečný prejav, jedinečné skladby, jedinečná skupina Queen a jedinečný Freddie Mercury. Ako inak by sa dal opísať populárny britský spevák, ktorého kariéra a životný príbeh sú ako vystrihnuté z filmového plátna. V minulom roku sme si prostredníctvom filmu Bohemian Rhapsody mohli vychutnať príbeh chlapca, ktorý sa chcel stať slávnym spevákom. To sa mu napokon aj podarilo a jeho odkaz trvá dodnes.

Brit s netradičným menom

Spevák, skladateľ a hudobník Freddie Mercury sa narodil ako Frederick Bulsara 5. septembra 1946 na ostrove Zanzibar. Napriek perzskému priezvisku a miestu narodenia boli obaja Freddieho rodičia občianstvom Briti, otec bol navyše aj britským diplomatom. Do trinástich rokov navštevoval internátnu školu v indickom meste Bombaj. V roku 1959 sa rodina presťahovala do Anglicka.

Dom na Zanzibare, v ktorom Freddie býval v raných rokoch života. Foto: Wikimedia CC

Po ukončení strednej školy začal študovať umenie na Univerzite v Ealingu. V tom čase tam študoval aj Pete Townshend, známy zo skupiny Who, či Ron Wood, ktorý hrá v Rolling Stones. Freddie absolvoval fakultu umenia a dizajnu. Začal skladať prvé piesne, účinkoval ako spevák v amatérskej skupine Sour Milk Sea a neskôr v skupine Wreckage. Meno Mercury si dal podľa mytologického posla bohov Merkúra.

Na scénu prichádza jej veličenstvo

Aj názov skupiny Queen vymyslel Freddie Mercury. Prvé vystúpenia absolvovali vo vysokoškolských kluboch. Oficiálne ako Queen vystúpili prvýkrát 19. februára 1971 v londýnskej hale Hornsey Town. V júli 1973 vydali prvý album s názvom Queen a získali zaň prvú zlatú platňu. Mesiac nato vyrazili na prvé britské turné ako predkapela vtedy populárnych Mott The Hoople. Publikum ich prijalo výborne a v marci 1974 začínajú prvé vlastné britské turné. O mesiac už koncertovali v Spojených štátoch, Brian May však dostal žltačku a tak sa museli vrátiť predčasne domov.

Freddie počas vystúpenia v roku 1977. Foto: Wikimedia CC

Prelomovým bol štvrtý album A Night At The Opera, ktorý vyšiel 21. novembra 1975. Nahrávanie trvalo tri mesiace, striedavo v šiestich štúdiách. Dvanásť skladieb na ňom je dielom všetkých členov skupiny. Na singli vychádza skladba Bohemian Rhapsody, singel aj album viedli hitparády a za obe získali Queen platinové platne. V londýnskom Hyde Parku odohrali 18. septembra 1976 koncert s voľným vstupom, prišlo 150-tisíc fanúšikov a Queen prekonali rekord, ktorý do tej doby držala skupina Rolling Stones.

Celý svet im ležal pri nohách

V marci 1981 podnikli prvé turné po Južnej Amerike a Mexiku. Také publikum dovtedy vraj nezažili a na ďalších koncertoch „roztopili“ aj chladných Japoncov. Na margo spolupráce členov skupiny Freddie Mercury vyhlásil: „Kedysi som si myslel, že vydržíme najviac päť rokov, ale došlo to až tak ďaleko, že sme pristarí na rozchod. Viete si predstaviť v štyridsiatke novú kapelu?“

Štvorica, ktorá dobyla celý svet. Foto: Flickr

V júni 1986 vydali ďalší úspešný album Kind Of Magic. Nasledovala európska koncertná šnúra, v rámci ktorej vystúpili 27. júla 1986 na Népstadione v Budapešti. Záznam koncertu dokumentuje film Queen In Budapest. Na koncerte zahrali aj maďarskú ľudovú pieseň Tavaszi szél, vizet árasszt a 80-tisíc domácich fanúšikov na štadióne burácalo od nadšenia.

Vo videu nižšie si môžete pozrieť unikátne zábery Queen a Freddieho v hlavnom meste našich južných susedov.

Večný Freddie

V roku 1981 si Freddie Mercury kúpil v Londýne, v štvrti Kensington, 28-izbové sídlo za 500-tisíc libier. „Každý, kto zarába veľa peňazí, má svoj sen. A mojím snom bol tento dom, podľa vzoru hollywoodskych filmov,“ tvrdil. V tomto dome aj 24. novembra 1991 vo veku 45 rokov zomrel.

Oficiálna diskografia skupiny Queen s frontmanom Freddiem Mercurym obsahuje 47 singlov a 15 albumov, ten posledný Made In Heaven vyšiel už po jeho smrti v novembri 1995. Nahral aj dva sólové albumy, Mr. Bad Guy vyšiel v apríli 1985 a Barcelona v októbri 1988.

Hity Freddieho Mercuryho a kapely Queen či mnohých iných môžete každý deň počúvať aj v tom najpozitívnejšom slovenskom rádiu - v Dobrom rádiu.