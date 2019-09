Klaudia Fiolová

Pilot neprišiel a ženu hnevalo, že neodletí na dovolenku. Jej manžel to nevydržal a odpilotoval lietadlo sám

Mať po boku šikovného manžela sa naozaj oplatí.

Profesionálny pilot nastúpil do služby aj keď mal dovolenku — Foto: TASR, Facebook/Michael Bradley

MANCHESTER 5. septembra - Manželský pár sa vybral na dovolenku z anglického letiska, aby si užili spoločné chvíle v v španielskom meste Alicante. Čo ale nikto nečakal, bolo zrušenie letu. Dôvod bol naozaj bizarný. Na palube totiž chýbal pilot, ktorý z neznámych dôvodov v ten deň nenastúpil do práce. Keď sa to jedna z cestujúcich dozvedela, prišla na perfektnú myšlienku. Jej manžel je zhodou okolností profesionálny pilot, a tak manželka neváhala a navrhla mu, aby lietadlo odpilotoval on.

Manžel neváhal ani sekundu, zavolal na infolinku spoločnosti Easyjet a povedal, že by mohol zastúpiť „nezvestného" pilota. Michael Bradley si pôvodne vzal dovolenku, aby si ju užil s rodinou a bez práce. Čo ale osud nechcel, opäť nastúpil do práce. Splnil tak želanie nielen svojej manželke, ktorej sľúbil, že ju na dovolenku zoberie, ale aj ostatným cestujúcim, ktorí nemuseli čakať dlhé hodiny na letisku.

Jeden z cestujúcich si uvítacie slová náhradného pilota natočil a zverejnil na internete. Náhradný pilot Michael povedal pred vzlietnutím pár vtipných slov cestujúcim, aby odľahčil naskytnutú situáciu. „Moja žena, ktorá sedí v 15. rade spolu aj s naším malým synom - ktorý dúfam, že už zaspal, lebo ho nechcem zobudiť - ma pred odletom buchla po chrbte na letisku a povedala mi, že na palube chýba pilot. Vtedy ma osvietilo, že by som mal zavolať na infolinku a povedať im, že som pilot a môžem nahradiť toho chýbajúceho. Mám so sebou všetky potrebné doklady a naozaj potrebujem pár dní voľna. Stojím tu v termináli a ak chcete pomoc, som vám k službám, povedal som im" Za pár sekúnd mu zavolali z aerolínií naspäť a prosili ho, aby lietadlo pilotoval do Alicante.

Cestujúci ďakovali Michaelovi a video sa stalo populárnym na internete. Aj samotná spoločnosť Easyjet sa verejne poďakovala pilotovi, že vďaka nemu nemuseli zrušiť let. Samozrejme pred odletom preverili všetky potrebné aspekty, ako napr. či naozaj má so sebou pilot povolenie a či pred odletom mal 4 dni voľna, aby garantovali cestujúcim bezpečný let.