Dnes o 11:33 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Kvalifikáci na EURO 2020: Slováci v centre diania, Chorvátov chcú zdolať agresivitou

Slovenskí futbalisti budú v septembrovej kvalifikácii EURO 2020 v mimoriadne dôležitom centre diania E-skupiny.

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 5. septembra (TASR) - V tomto asociačnom termíne v nej odohrajú dva zápasy s priamymi konkurentmi v boji o postup a tie s veľkou pravdepodobnosťou rozhodujúcim spôsobom rozdajú postupové karty. Zverenci trénera Pavla Hapala sa najprv stretnú v piatok 6. septembra v Trnave s vicemajstrami sveta Chorvátmi (20.45 h), o ďalšie tri dni potom v Budapešti s Maďarmi (20.45 h).

"Slovenská" skupina je zatiaľ najvyrovnanejšia zo všetkých desiatich v boji o ME, čo sa aj dalo očakávať, keďže sú v nej až štyria účastníci ME 2016 vo Francúzsku. Každý v nej už má na konte prehru. Slováci majú po troch zápasoch na konte šesť bodov, doma zdolali Maďarsko 2:0, na pôde Walesu prehrali 0:1 a v Azerbajdžane zvíťazili vysoko 5:1.

Maďarsko je líder tabuľky s deviatimi bodmi, odohralo však o zápas viac. Chorvátsko je tretie, má rovnako ako SR šesť bodov.

Nie je to ešte kľúčový duel

Výber kouča Zlatka Daliča doma zvíťazil nad Azerbajdžanom i Walesom, no prehral v Budapešti. Pred duelom v Trnave tak "vatreni" môžu cítiť zvyšujúci sa tlak a je otázne, či im ten pri ich "balkánskej" mentalite pomôže alebo uškodí. Český tréner SR Pavel Hapal v tom má jasno.

„To ide úplne mimo nás. Videl som ich zápasy, vytrápili sa skôr v domácich, ako v zápase v Maďarsku, kde odohrali veľmi dobrý duel, no s nepriaznivým výsledkom. Oni majú takú kvalitu, že my absolútne nič nemôžeme podceniť a nemôžeme sa spoľahnúť, že by im ich mentalita nejako uškodila. Sústredíme sa na seba a verím, že s podporou našich fanúšikov sme schopní ich zdolať. Skupina je nesmierne vyrovnaná a verme, že budeme šťastnejší," povedal 50-ročný kouč.

Zápas s Chorvátmi neoznačil ako kľúčový v boji o šampionát: „Berieme to zápas od zápasu, uvidíme, aký výsledok uhráme v tom prvom. O postupe na ME sa bude rozhodovať možno až v posledných zápasoch. Tento dvojzápas je nesmierne dôležitý pre vývoj v skupine. Kľúčovejší ale môže byť zápas s Maďarskom, lebo s ním už máme jeden víťazný duel odohraný. Prípadný priaznivý výsledok by nás vo vzájomnej bilancii posunul pred Maďarsko a zápas v Chorvátsku ešte budeme mať aj v novembri. Každopádne však budeme chcieť v oboch súbojoch zvíťaziť. To je náš cieľ."