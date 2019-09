TASR

Británia po brexite bez dohody ponúkne občanom EÚ trojročné víza

Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Londýn 5. septembra (TASR) - Britská vláda v stredu oznámila program udeľovania trojročných prisťahovaleckých víz, ktoré budú dostupné pre väčšinu európskych občanov, ak budú chcieť prísť do Británie po brexite bez dohody. Tento krok vlády je zameraný na upokojenie firiem, že budú stále môcť získavať pracovníkov, ak ich budú potrebovať.

Nová politika umožní prisťahovalcom a ich blízkym rodinným príslušníkom z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) - ktorý tvoria štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko i Nórsko - a tiež zo Švajčiarska, aby požiadali o pobyt a prácu v Británii až na tri roky.

Istota pre firmy

Britské ministerstvo vnútra uviedlo, že toto opatrenie, ktoré bude trvať do konca roka 2020, signalizuje pre občanov z členských krajín EHP „koniec slobodného pohybu v jeho súčasnej podobe".

„Občania týchto štátov, ktorí sa prisťahujú do Spojeného kráľovstva v období od nášho odchodu z EÚ až do konca roka 2020, budú môcť získať dočasný štatút prisťahovalca trvajúci tri roky," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. „Toto dodá firmám istotu, že po brexite budú môcť získavať zamestnancov a aj si ich ponechať," vysvetlilo ministerstvo. Dodalo, že Európania budú môcť aj po brexite stále prichádzať do Británie na krátke návštevy, tento program víz nebudú musieť využiť.

Ministerstvo tiež upozornilo, že na európskych občanov sa po brexite bude vzťahovať „prísnejšie kritérium kriminality", aby „tí, čo páchajú zločiny, sa do Británie nedostali alebo mohli byť deportovaní".

Nový prisťahovalecký systém

Žiadosti o nové trojročné pobyty, ktoré budú k dispozícii po odchode Británie z EÚ, budú "jednoduchým online procesom", ktorého súčasťou bude preverovanie totožnosti, bezpečnosti a kriminality, informovalo ministerstvo.

Noví prichádzajúci európski občania, ktorí budú chcieť zostať v Británii aj po vypršaní dočasného štatútu prisťahovalca, budú musieť znova podať žiadosť, avšak už na základe nového prisťahovaleckého systému pre vysoko kvalifikovaných a talentovaných pracovníkov. Na tomto systéme, využívajúcom udeľovanie bodov, Johnsonova vláda pracuje.

„Zavádzanie prísnejších previerok a ukončovanie slobodného pohybu, ktorý v súčasnosti platí, nám umožní urobiť prvé, historické kroky smerujúce k znovuzískaniu kontroly nad našimi hranicami," povedala ministerka vnútra Priti Patelová.

Občania EÚ, ktorí sa usadili v Británii ešte pred brexitom, môžu zostať v krajine na neurčito dlhý čas, a to na základe iného, už platného pobytového programu. Na základe tohto programu udelili štatút vyše miliónu ľudí, dodalo ministerstvo.