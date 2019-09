TASR

Dnes o 10:05 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Lyžiar Hirscher ukončil fenomenálnu kariéru, hovorí o mnohých dôvodoch

Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher ukončil vo veku 30 rokov kariéru.

Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher počúva počas tlačovej konferencie 4. septembra 2019 v Salzburgu — Foto: TASR/AP

Salzburg 4. septembra (TASR) - Nazbieral v nej rekordných osem celkových prvenstiev vo Svetovom pohári za sebou a pridal ďalších dvanásť malých glóbusov za triumfy v hodnotení technických disciplín. Stal sa dvojnásobným olympijským šampiónom a sedemnásobným majstrom sveta. Rozhodnutie oznámil na stredajšej tlačovej konferencii v Salzburgu.

„Dnes je ten deň, keď končím kariéru. Nie je to žiadne veľké prekvapenie, ale teraz je to vonku. Bude to zaujímavé obdobie, nemením zamestnanie, ale z noci na ráno svoj život. Teším sa na napínavé a fascinujúce projekty, ale nič bližšie ešte nemôžem povedať," uviedol Hirscher.

Chce si so synom zahrať futbal

„Pre toto rozhodnutie bolo mnoho dôvodov. Cítil som, že leto bolo príliš krátke na to, aby som sa dostal do formy pre novú sezónu. Je to ako so starým mobilom, kde sa už batéria nenabíja tak rýchlo." V lete po olympiáde v Pjongčangu sa oženil s dlhoročnou priateľkou Laurou a v októbri 2018 prišiel na svet ich prvý potomok: „V budúcnosti chcem hrať so synom futbal a ísť s ním do hôr bez toho, aby som si musel liečiť zranenia."

Hirscher začal lyžovať ako dvojročný pod vedením svojho otca Ferdinanda, ktorý ho viedol počas celej aktívnej činnosti. Bol už úspešným juniorom a očakávania lyžovaniu zasnúbenej domoviny dokázal napĺňať aj na najvyššej úrovni. „Je neuveriteľné, koľko emócií cítite, keď pretnete cieľovú pásku a ste na prvom mieste," povedal po zisku svojho premiérového veľkého glóbusu v roku 2012 a odvtedy si už neprestal budovať pozíciu medzi velikánmi odvetvia.

Vyrovnal rekord Vonnovej

V celkovom poradí SP nenašiel premožiteľa až do konca kariéry, tucet malých glóbusov si rozdelil na šesť v slalome i obrovskom slalome. Dvadsiatimi sezónnymi trofejami vyrovnal rekord Američanky Lindsey Vonnovej, ktorá ukončila kariéru tento rok rovnako ako Nór Aksel Lund Svindal. Hirscher nedosiahol na Ingemara Stenmarka v počte víťazstiev v pretekoch prestížneho seriálu, kde si ich pripísal 67, zatiaľ čo Švéd 86.

Tridsaťdvakrát zvíťazil v slalome, v ktorom od začiatku svojej dominancie nevyhral poradie iba v rokoch 2012 (3. miesto) a 2016 (2. miesto). V "obráku" bol na najvyššom stupienku 31-krát, malý glóbus mu ušiel len v rokoch 2013 a 2014, v oboch prípadoch obsadil druhú priečku.