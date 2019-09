TASR

Dnes o 10:05 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NHL: Keller podpísal s Coyotes novú osemročnú zmluvu

Hráčov agent Scott Bartlett potvrdil, že celková hodnota kontraktu je 57,2 milióna USD, informoval portál tsn.ca.

Hokejista Arizony Coyotes Clayton Keller prekonáva brankára Washingtonu Capitals Philippa Grubauera, archívna snímka — Foto: TASR/AP

New York 4. septembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Arizona Coyotes podpísal novú osemročnú zmluvu s útočníkom Claytonom Kellerom.

V minulej sezóne bol 21-ročný Keller najproduktívnejším hráčom tímu, keď v 82 stretnutiach nazbieral 47 bodov (14 gólov a 33 asistencií). „Pre mňa a moju rodinu je to veľký deň. Som hrdý na to, že som v tíme Coyotes. Moji spoluhráči sú skvelí. Arizona je to miesto, kde chcem byť," prezradil Keller.