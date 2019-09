TASR

Dnes o 09:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní Snemovňa lordov nebude blokovať zákon proti brexitu bez dohody

Navrhovaná legislatíva zaväzuje britskú vládu, aby požiadala EÚ o odklad brexitu v prípade, že nedosiahne dohodu s Úniou.

Ilustračné foto — Foto: TASR /AP

Londýn 5. septembra (TASR) - Členovia britskej Snemovne lordov nebudú blokovať návrh zákona, ktorý má zabrániť brexitu bez dohody, a prerokujú ho do piatkového večera. Informovala o tom vo štvrtok televízia BBC.

Príslušný návrh schválili v stredu večer poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu napriek nesúhlasu premiéra Borisa Johnsona. Ten trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí opustiť EÚ 31. októbra, či už s dohodou alebo bez nej.

Konečný termín schváli kráľovná

Existovali preto obavy, že by mohlo dôjsť k zablokovaniu zákona v Snemovni lordov, ktorá ho musí taktiež prerokovať. Prípadné obštrukcie zo strany lordov podporujúcich tvrdý brexit by mohli zabrániť jeho definitívnemu schváleniu ešte pred budúcotýždňovým prerušením schôdze britského parlamentu.

Šéf konzervatívnych členov hornej snemovne Lord Ashton of Hyde však v noci na štvrtok oznámil, že všetky fázy prerokúvania zákona budú úplne ukončené do 6. septembra do 17.00 h miestneho času (18.00 h SELČ).

Tento termín je výsledkom rokovaní konzervatívnych lordov s predstaviteľmi opozičných labouristov. Konzervatívci v Dolnej snemovni sa zároveň zaviazali, že akékoľvek prípadné dodatky k zákonu, ktoré príjmu lordi, prerokujú v pondelok 9. septembra. Konečný návrh bude potom predložený na schválenie kráľovnej Alžbete II.

Johnsonovi plán nevyšiel

Líder labouristov Jeremy Corbyn sa predtým vyjadril, že v momente, keď bude zákon proti brexitu bez dohody odsúhlasený kráľovnou, bol by ochotný zvážiť návrh na vypísanie predčasných parlamentných volieb, ktoré presadzuje premiér Johnson.

Členovia Dolnej snemovne v stredu večer odmietli návrh na vypísanie nových volieb na 15. októbra. Johnson ho predložil po tom, ako poslanci schválili návrh zákona, na základe ktorého bude musieť britská vláda požiadať o odloženie brexitu, ak nedosiahne s EÚ dohodu do 31. októbra.

Návrh predložený labouristickým poslancom Hillarym Bennom zaväzuje premiéra Johnsona, aby do 19. októbra predložil parlamentu na schválenie buď dohodu o brexite, alebo nechal poslancov hlasovať o odchode bez dohody. Ak by to Johnson do tohto termínu neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020. V prípade, že by Únia navrhla iný termín, musel by ho do dvoch dní posúdiť parlament.