Klaudia Fiolová

Dnes o 10:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní Veľký deň pre Charlotte. Hrdí rodičia Kate a William odprevadili v prvý školský deň Georga aj malú princeznú

Malá princezná sa skutočne tešila do školy a jej nadšenie je vidno aj na fotkách.

Kráľovská rodina sprevádzala malú Charlotte do školy — Foto: AP online

LONDÝN 5. septembra - Štvorročná Charlotte prišla v prvý školský deň v spoločnosti mamy Kate, veľkého brata Georga a otca Williama. Kráľovská rodina si nenechala ujsť prvý krôčik ich dcéry do školského života. Nadšená dievčina držala za ruku mamičku, ktorá jej niesla školskú tašku. Pred dverami do budovy bolo vidno na princeznej trošku nervozity, ale podpora od rodičov jej pomohla to prekonať.

Ako informuje anglický portál The Sun , otec William povedal riaditeľke školy, Helen Haslem, že jeho dcéra sa už nesmierne teší do školy. Je priam nadšená. Charlotte sa tak pripojí k bratovi Georgovi, ktorý už dobre pozná priestory školy. Oficiálny hovorca Kensingtonského palácu potvrdil, že princezná Charlotte sa zapísala do školy a robili jej spoločnosť jej rodičia aj brat. Kate je veľmi rada, že mohla byť súčasťou prvého školského dňa jej dcéry, keďže pri Gerogovom zápise musela zo zdravotných dôvodov zostať doma s princom Louisom.

Medzi predmety, ktoré sa malá Charlotte bude v škole učiť, patria balet, francúzština, umenie, hudba, práca s počítačom, telesná výchova a matematika. Na oficiálnej stránke školy uvádzajú, že deti naučia v škole ako riešiť problémy, ako byť kreatívny, vytvárať nové priateľstvá a najmä všetko to robiť s radosťou a nadšením. Samozrejme sa budú aj veľa hrať, čo patrí medzi obľúbené činnosti detí.