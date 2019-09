TASR

Dnes o 15:18 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Fortuna liga: Od nasledujúcej sezóny sa v TV zápasoch chystá VAR

Novinka sa spočiatku bude týkať iba televíznych zápasov, momentálne prebieha výberové konanie na kúpu simulátorov.

Na snímke zľava ambasádor Fortuna ligy Róbert Vittek, prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák a výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 4. septembra (TASR) - Vo futbalovej Fortuna lige sa od budúcej sezóny plánuje zavedenie systému videoasistentov rozhodcov (VAR). Prezident Únie ligových klubov (ÚLK) ako riadiacej organizácie najvyššej slovenskej súťaže Ivan Kozák na stredajšej tlačovej konferencii zdôraznil, že sa chcú vyhnúť problémom, aké postretli zavedenie VAR vo viacerých krajinách.

„Nie sú to preteky, zavedenie VAR nie je jednoduché, musíme sa držať striktných smerníc. Simulátory budú v Národnom tréningovom centre v Senci, kde sa uskutočnia školenia rozhodcov a operátorov systému. Sme radi, že všetky štadióny budú pripravené na tento vysokoočakávaný projekt. Je to veľmi, veľmi veľký krok, aby sme sa posunuli v našej ambícii a aby sme v novej sezóne so Slovenských futbalovým zväzom (SFZ) ako garantom spustili projekt VAR s televíznymi zápasmi," povedal Kozák.

VAR nebude najprv možné využívať vo všetkých stretnutiach daného fortunaligového kola a ÚLK hľadá možnosti, ako obsiahnuť čo najviac duelov: „Jedna z alternatív je rozdelenie ligy do troch dní. Potrebujeme riešenia, aby nevznikli problémy ako napríklad v Česku, kde sa niektoré kluby sťažujú, že majú VAR len raz za sezónu. Chceme minimalizovať ťažkosti, o ktorých počujeme z iných krajín."

Novým ambasádarom súťaže sa stal bývalý útočník Róbert Vittek, ktorý však nie je zástanca VAR. „Futbal by mal zostať futbalom, aj čo sa týka emócií. Treba nastaviť hranice, nedokážem si predstaviť, že by sa hra prerušovala každé dve minúty. Sporných situácií sa môže stať počas zápasu veľmi veľa. Radšej by som zostal pri súčasnom stave, myslím si, že keď sme bez toho prežili doteraz, prežili by sme aj v budúcnosti," uviedol niekdajší hráč bratislavského Slovana.

Od prezidenta ÚLK si prevzal oficiálny dres ambasádora s číslom 33, túto pozíciu bude zastávať spoločne s Martinom Mikuličom, ktorý si ju vyskúšal už aj v predchádzajúcej sezóne, a freestyle futbalistkou Luciou Kevickou: „Dohodli sme sa veľmi rýchlo, neváhal som, keďže som momentálne bez väčších záväzkov. Prijal som to veľmi rád, aj ja som začínal v našej lige a len mi to pomohlo. Každý hráč v tejto lige má výnimočnú možnosť rásť. Nie som zástanca, keď hráči odchádzajú v mladom veku, prechod z mládežníckeho do dospelého futbalu býva náročný a naša liga je na to ideálna."

Tridsaťsedemročný Vittek sa oficiálne rozlúčil s kariérou na konci predchádzajúceho ročníka. To, že sa rýchlo zhostil novej úlohy, uvítal aj Kozák: „Je to príbeh, ktorý chceme posúvať verejnosti aj v budúcnosti. Začínal v našej najvyššej súťaži, odišiel do zahraničia, kde presvedčil o svojich kvalitách. Vrátil sa do FL a odovzdával skúsenosti v klube hráčom i funkcionárom. Preto sme veľmi radi, že prijal našu ponuku. Naša liga je mladá a dráva, dvoch hráčov máme v reprezentačnom A-mužstve, 73 percent futbalistov z dvadsaťjednotky hrá FL. Naša súťaž dáva priestor mladým a profitujú z toho mládežnícke reprezentácie."

Vedenie súťaže zároveň zintenzívňuje boj proti ovplyvňovaniu stretnutí v rámci projektu Fortuna liga hrá fér. „Žiadne aktivity k ovplyvňovaniu zápasov nie sú cesta pre FL. Vedenie ligy a liga ako celok jednoznačne odsudzujú takéto správanie. Chceme urobiť maximum, aby tieto neduhy vymizli zo športového prostredia. Zorganizujeme dvanásť školení v kluboch, kde domáci i zahraniční odborníci vysvetlia hráčom, čo prinášajú tieto negatívne javy vo futbale. Zúčastní sa na nich aj Ivan Hodúr, ktorý vie, čo znamená byť súčasťou takéhoto konania. Pevne veríme, že aj tento príbeh ukáže, že tadiaľto cesta nevedie. Konečným výsledkom bude, že každý futbalista, ktorý sa bude registrovať na SFZ, si prejde školením," vysvetlil výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.

Ďalší projekt má názov s Fortunou ku hviezdam: "Ligové príbehy aj súčasných slovenských reprezentantov sú veľmi silné. Je pozitívne, že chlapci sa k tomu radi priznávajú. Ukážu mladým, talentovaných chlapcom, čo im liga dala, kde začínali, kde vyrástli a kam sa vďaka pôsobeniu v nej dostali. Je dôležité, aby mladí hráči videli zmysel vo svojom pôsobení vo futbale."