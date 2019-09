TASR

Vlhová má opäť pestrú prípravu, „eskimákovi" sa úspešne vyhla

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zvolila pred novou sezónou tradične pestrú prípravu.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas sústredenia na Štrbskom Plese — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Štrbské Pleso 4. septembra (TASR) - Zaradila do nej viaceré športy a v rámci posilňovania hornej časti tela skúsila aj kajak. V novej sezóne sa chce prioritne venovať obľúbeným slalomovým disciplínam, rýchlostné budú závisieť od jej pocitu počas sezóny.

Najlepšia slovenská slalomárka trávi začiatok septembra vo Vysokých Tatrách. „Chceli sme zmeniť prostredie, navyše Slovensko je pekná krajina, zvlášť Tatry. Spravili sme si v Tatrách kondičný kemp a ja sa veľmi teším, že je to práve na tomto mieste," prezradila.

Na ladenie formy je ešte dosť času

Prvé preteky Svetového pohára ju čakajú až koncom októbra, takže na ladenie formy na rakúsky Sölden je ešte dosť času. „Do začiatku sezóny ostávajú dva mesiace, ale už je to čoraz bližšie. V septembri sa ešte budem kondične pripravovať, no už budem čoraz viac času tráviť na lyžiach. V októbri už budem dolaďovať posledné detaily a jazdiť takpovediac na kvalitu."

Podobne ako na predchádzajúce sezóny, aj na nasledujúcu sa pripravuje pestrým tréningovým programom. Dril v posilňovni prestriedala s tenisom, bicyklom či kajakom. "Už bolo načase, keďže som z Liptovského Mikuláša," poznamenala s úsmevom.

Zároveň vážnejšie pokračovala: „Už vlani som si chcela vyskúšať kajak, tento rok sa mi to konečne podarilo. Cieľ však bol nabrať svalovú hmotu na hornú časť tela, teda na chrbát a ruky. Môžem povedať, že som sa v kajaku ani raz neprevrátila, "eskimák" teda ešte nebol. Je to skvelé pre rozvoj chrbta a rúk. Chceli sme, aby som iba stále nedvíhala činky v posilňovni, ale aby som robila niečo, čo ma bude baviť a spestrí to prípravu," uviedla.

Minulú sezónu ľahké zopakovať nebude

Realizačný tím majsterky sveta v obrovskom slalome sa medzičasom rozšíril o ďalšieho člena - Taliana Mattea Baldissaruttiho, ktorý pomôže hlavnému servisnému technikovi a zároveň Petre poradí v tréningovom procese. Vlhová si uvedomuje, že nebude jednoduché zopakovať výsledky zo sezóny 2018/2019, v ktorej okrem titulu majsterky sveta získala v pretekoch SP 14 pódiových umiestnení.

„Do každej prípravy dávam všetko a vždy sa snažím pripraviť na 120 percent. Aj tentoraz je tomu tak, stále sa pripravujem najlepšie ako viem. Dôležité bude, ako sa budem cítiť v októbri na prvých pretekoch."

Svoju športovú všetrannosť dokazuje nielen v príprave, ale aj počas sezóny. Viackrát už štartovala aj v zjazde: "„Prioritou sú naďalej slalom, obrovský a paralelný slalom. Uvidíme, ako sa potom budem cítiť. Neskôr sa po porade s tímom rozhodneme, či pôjdeme aj kombinácie a rýchlostné disciplíny. Viem, že sme sa viackrát vyjadrili, že by sme ich chceli, ale človek nikdy nevie. Záležať bude na tom, ako sa mi bude dariť. Ak budem v mojich disciplínach zbierať body a pódiá, tak to necháme tak, ale ak to bude inak, tak možno pôjdeme rýchlostné. Záležať však bude v prvom rade na mojich pocitoch."