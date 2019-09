Ju miloval celý svet, ona 50 rokov len jediného muža: Krásny príbeh lásky Sophie Loren a jej manžela

Klaudia Fiolová

Aj napriek ťažkému začiatku vzťahu mali dlhé a šťastné manželstvo.

HOLLYWOOD 9. septembra - Uznávaná herečka a ženský idol, ktorý zbožňujú ľudia po celom svete. Sophia Loren sa preslávila nielen svojimi skvelými hereckými výkonmi, ale aj tým, že za celý život milovala len jedného muža. Hoci je Hollywood plný rozvodov a nešťastných manželstiev, nebol to prípad krásnej Talianky.

Lásku medzi Sophiou a jej manželom Carlom Pontim rozdelila len jeho smrť. V dnešnej dobe je to naozaj úctyhodné a ich príbeh si zaslúži veľký obdiv.

Pár sa stretol, keď Sophia mala iba 16 rokov

Sophia stretla Carla v roku 1950, keď mala 16 rokov a on 37 rokov. Najprv to bol čisto profesionálny vzťah. Carlo jej predplatil kurzy herectva a chcel z nej spraviť najlepšiu herečku, keďže v nej videl veľký potenciál. Sophia sa učila nielen hrať, ale snažila sa zbaviť aj svojho prízvuku a čítala veľa kníh o umení.

Trávili spolu veľa času a aj napriek tomu, že on bol vtedy ženatý (hoci už so svojou ženou nežil) a medzi nimi bol 22-ročný rozdiel, tak sa do seba zamilovali. Vedeli, že to nebude ľahké, keďže v tých časoch bol rozvod v Taliansku zakázaný. Preto v roku 1957 odleteli do Mexika, kde sa Carlo rozviedol a oženil so Sophiou.

Vatikán toto manželstvo neuznal a v roku 1962 ho radšej anulovali. Carlova prvá právoplatná manželka, ktorá už takisto túžila po rozvode, ale navrhla zaujímavé riešenie, ktoré im napokon aj vyšlo. Obidvaja prijali francúzske občianstvo, čo znamenalo, že sa mohli právoplatne rozviesť. V roku 1966 sa Sophia a Carlo stali manželmi.

Dvojica nikdy nestrácala nádej a držali spolu v dobrom aj v zlom

Sophia nechcela byť len manželkou, ale chcela aj veľkú rodinu. Na začiatku mali ťažkosti a herečka dvakrát prekonala potrat. Nevzdávali sa však nádeje a Sophia podstúpila hormonálnu liečbu. Ako 34-ročná sa stala prvýkrát matkou, keď porodila syna, Carla juniora.

O štyri roky neskôr pribudol do rodiny ďalší chlapček, ktorému dali meno Edoardo. Sophia milovala svojho muža nadovšetko na svete. Pomohol jej k úspechu, bol milujúcim manželom, vždy stál po jej boku a bol to jej najlepší priateľ. Niet divu, že spolu prežili pol storočia. V roku 2007 však Carlovi zlyhali pľúca.

Práve v ten rok, keď mali oslavovať zlatú svadbu. Po smrti manžela žije filmová diva striedavo v USA a v Ženeve. Rodina vždy bola a aj bude pre ňu to najdôležitejšie na svete. Nezabudnuteľná herečka sa zapísala do histórie nielen svojou krásou a talentom, ale aj ľudskými hodnotami.