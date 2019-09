TASR

Dnes o 13:16 čítanie na minútu 0 zdieľaní Knižnica vecí v slovenskom meste požičiava predmety, ktoré ľudia potrebujú len občas

Podľa jedného z autorov projektu Tadeáša Žďárskeho nadviazali na prácu KC, ktoré veci požičiava už sedem rokov lokálnej komunite.

Dobrovoľníci Tadeáš Žďárský (vľavo) a Hana Vakošová — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 4. septembra (TASR) – Možnosť požičať si veci, ktoré ľudia využívajú iba niekoľkokrát do roka, ponúka trenčiansky komunitný projekt Knižnica vecí. Trenčania si môžu veci požičať v Kultúrnom centre (KC) Aktivity na sídlisku Juh v Trenčíne.

„Z toho vznikla Knižnica vecí, ktorá sa inšpirovala aj ďalšími knižnicami, ktoré už vo svete existujú. Toto je knižnica s predmetmi, ktoré ľudia nevyužívajú každodenne, ale potrebujú ich iba niekoľkokrát v roku. Môžu to byť napríklad vŕtačka, sušička na ovocie, stan, prípadne akékoľvek iné veci," priblížil Žďársky.

Symbolický poplatok za požičanie

Výpožičný režim bude podľa neho taký, že človek príde, požičia si niektorý predmet za symbolický poplatok a po týždni či po dvoch ho vráti. Poplatok bude určený na každý predmet zvlášť, nebude paušálny.

Dobrovoľníci Tadeáš Žďárský (vľavo) a Hana Vakošová ukladajú výpožičné predmety — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Výpožičné predmety v Knižnici vecí — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Dobrovoľníčka Hana Vakošová ukladá výpožičné predmety — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Dobrovoľníci Tadeáš Žďárský (vľavo) a Hana Vakošová ukladajú výpožičné predmety — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Výpožičné predmety v Knižnici vecí — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Podľa dobrovoľníčky Hany Vakošovej ľudia reagujú na projekt veľmi pozitívne, najväčší záujem je momentálne o turistické potreby, napríklad väčšie ruksaky, spacie vaky a stany, spoločenské hry, detské autosedačky, postieľky.

„Ak by chcel niekto venovať predmet do Knižnice vecí, môže ho priniesť do KC Aktivity, prípadne do bezobalových obchodov v Trenčíne a v Trenčianskej Turnej," doplnila Vakošová.