Psychologička: Rodičia by si mali vyhradiť čas na pomoc deťom s úlohami

Ilustračné foto — Foto: pixabay.com

Bratislava 4. septembra (TASR) – Pri príležitosti začiatku nového školského roka to pre TASR uviedla psychologička Ľubica Kövérová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Pri prechode z materskej školy do prvej triedy základnej školy je zmena režimu pre deti náročná. „Z predškolského prostredia, ktoré nemá skoro žiadne povinnosti, sa z detí stávajú školáci so školskou taškou plnou učebníc a úloh. V škole musia pozorne sedieť v lavici, počúvať učiteľku," povedala psychologička. To, že vyučovacia hodina bude trvať 45 minút, ešte nechápu, nakoľko v tomto vývinovom období sa u detí pojem o čase ešte len buduje, ale veľmi rýchlo chápu režim vyučovania.

„Keď prídu deti domov zo školy alebo zo školského klubu, doma ich nečaká iba oddych, na ktorý boli zvyknuté v škôlke, ale úlohy a plnenie povinností na ďalší deň v škole," povedala psychologička s tým, že rodičia by si mali vyhradiť poobede čas, kedy pomôžu deťom s úlohami. Tento čas by sa podľa nej nemal veľmi meniť a príprava na vyučovanie by nemala byť dlhšia ako jedna hodina aj so zbalením tašky na ďalší deň.

Kövérová upozornila, že rodičia by si mali nájsť poobede čas, počas ktorého sa budú s deťmi rozprávať o tom, čo sa im najviac páčilo na škole, na učiteľovi, spolužiakoch. „Je predpoklad, že čím pozitívnejšie bude dieťa vnímať prostredie školy, tým bude úspešnejšie," uzavrela psychologička.