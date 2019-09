Facebook odstráni počítanie lajkov pod príspevkami. Má na to výborný dôvod

Kristián Plaštiak

Ľudí posadla honba za lajkmi. Vnímajú ich ako zrkadlo verejnej mienky a popularity, preto ich chcú „nahrabať“ čo najviac. Takéto myšlienky však idú ruka v ruke so vznikom mentálnych ochorení.

BRATISLAVA 4. septembra - Úlohou sociálnych sietí je spájanie ľudí z rôznych kútov sveta. Nemusíte s nimi viesť priamu komunikáciu, no vďaka moci internetu ste na rovnakom mieste ako obyvatelia Francúzska, USA, Brazílie, Juhoafrickej republiky či Indie. Používatelia ich tiež využívajú ako priestor na sebaprezentáciu. Známe osobnosti pridávajú príspevky, či už fotografie, alebo videá, a ľudia ich posty „lajkujú“.

Prvý test uspel

Sociálna sieť Instagram je plná takýchto celebrít a ľudí, ktorí túžia po tom, aby sa mohli živiť Instagramom. Ak chce nejaká spoločnosť osloviť široké publikum, osloví s návrhom osobu, ktorú sledujú tisíce ľudí. Za príspevok, v ktorom ich spomenie, potom dostane peniaze.

Práve vidina ľahkého zárobku núti ľudí robiť veci, ktoré by inak nerobili. Riskovanie vlastného života, iba za účelom vyhotovenia unikátnej fotografie, patrí k stratégiám používateľov, ktorí chcú byť sledovaní. Časom sa príspevky premenili iba na akýsi lov označení „páči sa mi to“. Prevádzkari sociálnych sietí chcú odstrániť povrchnosť a honbu za lajky, preto počítadlo odstránia. V niekoľkých krajinách už používatelia na Instagrame lajky nevidia a teraz príde rovnaká zmena aj na Facebook.

Test prebehne vo vybraných krajinách a rozhodujúcim vplyvom bude zisk, ktorý nesmie poklesnúť. Informuje o tom český portál iDNES.cz.

Sociálne siete môžu za mentálne choroby

Ľudí posadla honba za lajkmi. Vnímajú ich ako zrkadlo verejnej mienky a popularity, preto ich chcú „nahrabať“ čo najviac. Takéto myšlienky však idú ruka v ruke so vznikom závislosti a pocitu sklamania a smútku, ak je počet palcov pod zverejneným príspevkom malý. V takých prípadoch sa u menej odolných ľudí môže vytvoriť mentálna choroba. Tvrdia to rôzne štúdie.

Keďže až 90 % mladých ľudí (vo veku 14-24) používa sociálne siete, čo je viac ako akákoľvek veková skupina, dá sa povedať, že ide o najzraniteľnejšiu sociálnu skupinu. Mladí ľudia sú ľahšie ovplyvniteľní a sledovaním života známejších ľudí prostredníctvom fotografií na Instagrame môžu upadnúť do depresií, čo zvyčajne začína „iba“ cítením sa úzkostlivo.

Počas depresie sa mnohí aj naďalej vracajú do online sveta, neuvedomujúc si, že ide o pôvodcu ich momentálneho nešťastia. To im v žiadnom prípade nepomôže. Neustále sa porovnávajú s ľuďmi, ktorých sledujú.

Slováci by vymenili sociálne siete za doživotné súkromie

V júli tohto roku agentúra TASR informovala, že 38 % spotrebiteľov by sa vzdalo svojich účtov na sociálnych sieťach, ak by to znamenalo, že ich údaje zostanú súkromnými po zvyšok ich života. Obavy z ochrany digitálneho súkromia spôsobili väčšiu nedôveru spotrebiteľov voči používaniu a distribúcii ich osobných údajov na internete.

S rastúcim počtom únikov údajov na celom svete možno pozorovať medzi spotrebiteľmi nový trend. Sú čoraz opatrnejší, čo sa týka toho, aké údaje zdieľajú online a niektoré informácie si úzkostlivejšie strážia a neželajú si, aby boli verejne dostupné.