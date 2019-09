Dominika Pacigová

Dnes o 20:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Manželia už na nikoho nečakajú a začali sami upratovať Piešťany. Chcú žiť v čistejšom meste

Manželia sa rozhodli zbierať odpadky v Piešťanoch. Mnohí by si z nich mohli brať príklad.

— Foto: archív Simony Kubicovej

PIEŠŤANY 4. septembra - Manželia Simona Kubicová a Andrew Dombroff si našli spoločný koníček. Tým, že precestovali veľa krajín, na vlastné oči videli, ako ľudia znečisťujú životné prostredie. Po návrate do Piešťan začali čistiť svoje okolie, a tým aj šíriť osvetu.

Boli znechutení

Po návrate zo zahraničia sa rozhodli vyčistiť Piešťany. „Keď sme si začali viac všímať okolie, boli sme dosť znechutení. Už predtým sme však veľakrát zbierali odpadky, napríklad na plážach alebo počas prechádzok. Založili sme si aj Instagram s tým, že sme na tento problém chceli upozorniť viac ľudí,“ povedala pre Dobré noviny Simona Kubicová.

Foto: archív Simony Kubicovej

Príroda jej nebola ľahostajná ani v útlom veku. „Už od detstva som separovala odpad. Neskôr som začala redukovať plasty či odmietať plastové vrecká. Nikdy by som nevyhodila odpad do prírody alebo na chodník. To sú len niektoré veci, ktoré považujem za samozrejmosť,“ objasnila.

Chcú žiť v čistejšom prostredí

Aj vďaka cestovaniu s manželom vidia, ako ľudia znečisťujú ich okolie. „Príroda je v katastrofálnom stave. Keď sa kúpeme v oceáne, plávajú okolo nás mikroplasty, po plážach sú ohorky cigariet,“ priblížila situáciu vo svete.

Foto: archív Simony Kubicovej

Foto: archív Simony Kubicovej

Jedným z ich cieľov je žiť v čistejšom prostredí. „Dôležité je, aby si ľudia vážili prírodu, neznečisťovali okolie a aby začali produkovať menej odpadu. Ďalším naším cieľom je, aby sa ľudia nehanbili zdvihnúť zo zeme odpad, ktorý nevyprodukovali. Taktiež by sme chceli, aby sa na akciách v Piešťanoch nahradili jednorazové plastové poháre, príbory a taniere inými alternatívami,“ vysvetlila.

Podľa jej slov sa ľudstvo správa veľmi zle k životnému prostrediu. „Nemali by sme pred týmto problémom zatvárať oči a ignorovať ho. Nie je to iba o cielenom znečisťovaní a hádzaní odpadu do prírody, ale aj o vytváraní nepotrebného odpadu a konzumnom spôsobe života,“ skonštatovala.

Chcú šíriť osvetu

V súčasnosti sa chcú zamerať na Piešťany. „Nie sme ani zďaleka prví či jediní, ktorí sa venujú upratovaniu okolia. Sledujem taktiež veľmi veľa slovenských i zahraničných nadšencov z celého sveta. Napríklad prednedávnom som sa stretla s Miguelom Andaganom Yauchom. Bolo to veľmi inšpiratívne a emotívne stretnutie, pretože on zbiera odpad a cigaretové ohorky, z ktorých vytvára sochy. Snaží sa takto apelovať nielen na ľudí, ale aj na vládu, aby zakázala na ostrovoch cigarety, ktoré patria k najväčším znečisťovateľom,“ prezradila s tým, že jeho príbeh je veľmi silný.

Foto: archív Simony Kubicovej

Foto: archív Simony Kubicovej

Veľkým prínosom v šírení osvety sú sociálne siete. „Myslím si, že sociálne siete vedia v tomto prípade pomôcť, upozorniť, vzdelávať ľudí a taktiež ich spojiť a organizovať spoločné zbierania. Veľmi si však vážime ľudí, ktorí dennodenne zbierajú odpadky bez toho, aby to publikovali na sociálnych sieťach,“ uzavrela Simona Kubicová.