Rádiá Regina Východ a Západ otvárajú po roku opäť svoje brány

TASR o tom informovala hovorkyňa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Erika Rusnáková.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 4. septembra (TASR) - Rádiá Regina Východ a Západ otvárajú opäť po roku svoje brány. V Košiciach sa deň otvorených dverí (DOD) uskutoční vo štvrtok (5. 9.) a v Bratislave v sobotu (7. 9.). Desať rokov vysielania na vlnách Slovenského rozhlasu si s poslucháčmi pripomenie aj dopravný servis Zelená vlna.

Návštevníci Rádia Regina na Moyzesovej 7 v Košiciach si vo štvrtok môžu pozrieť nielen priestory štúdia, ale sa aj zúčastniť na verejných nahrávkach relácií. V čase DOD od 8.00 h do 17.00 h sú pripravené tiež sprievodné podujatia, ako Kvapka krvi s Rádiom Regina Východ, rozhlasová lekáreň spojená s poradňou zdravia či tvorivé dielne pre deti.

90 rokov regionálneho vysielanie na západe

„Deň otvorených dverí vždy vnímam ako intenzívne prepojenie tvorcov s poslucháčmi. Už tradične plný dvor rozhlasu a plné štúdio - to všetko svedčí o tom, že ľudia k nám radi chodia a že si našli v našom vysielaní to svoje. Verím, že s podobným pocitom budú odchádzať aj z tohtoročného dňa otvorených dverí, ktorý znovu bude mať veľmi pestrý a príťažlivý program," poznamenal výkonný riaditeľ Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala.

Bratislavské štúdio Rádia Regina na DOD oslávi 90 rokov od vzniku regionálneho vysielania na západnom Slovensku. „Okrem moderátorov a redaktorov čakajú našich poslucháčov, ktorí prídu do obrátenej pyramídy, vyhodnotenie súťaže Koláč Kulinária, koncert Taste of Brass a Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR, Cigánski diabli, Tanečný dom o atraktívne ceny, Rozhlasová kvapka krvi a pozývame aj na verejnú nahrávku silvestrovskej Humoriády so Števom Skrúcaným, Mirom Nogom, Martinom Babjakom a skupinou Sokoly," priblížila časť programu šéfdramaturgička Rádia Regina Západ Mária Grebeňová-Laczová.

Na čo sa môžu tešiť návštevníci?

Do DOD v bratislavskej rozhlasovej pyramíde sa v sobotu zapojí i dopravné spravodajstvo Zelená vlna, ktoré si v septembri pripomína desať rokov vysielania na vlnách Slovenského rozhlasu.

Návštevníci sa môžu tešiť na živé vysielanie, zaujímavých hostí, naučiť sa základy ľudového tanca, zapojiť sa do tvorivých dielní a tí najmenší si vyskúšajú prácu za mikrofónom v improvizovanej moderátorskej škole. Nebude chýbať ani simulátor prevrátenia, policajná "kobra", diaľničná patrola a sanitka záchrannej služby. Pomôcť môžu tiež darovaním krvi.