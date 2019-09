Klaudia Fiolová

Dnes o 09:29 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Filmový Forrest Gump naozaj existuje a už 5-krát prebehol Ameriku. Z toho najlepšieho dôvodu

Rob Pope sa stotožňuje s filmovým hrdinom nielen tým, že beží naprieč Amerikou, ale zároveň aj svojím výzorom.

Angličan sa nechal inšpirovať filmom Forrest Gump — Foto: Imdb, Instagram/run.robla.run

MISSISSIPI 5 . septembra - Keď sa v kultovom filme s názvom Forrest Gump opýtali hlavného hrdinu, prečo beží naprieč Amerikou, odpovedal, že preto, lebo dostal chuť si zabehať. Keď ale opakovane absolvoval svoju trasu, tak povedal, že to robí pre svetový mier, pre rovnoprávnosť žien, pre ľudí bez domova a pre ochranu prírody. A práve pre tieto dôvody to robí aj Rob Pope, ktorý zabehol už viac ako 24 000 kilometrov. Dôkazom, že beží z dobrého dôvodu, je aj to, že vyzbieral už 30 000 dolárov pre 2 rôzne charitatívne organizácie. To, že sa stotožňuje s hlavným hrdinom z filmu, vidieť aj na jeho výzore. Nechal si narásť bradu a beží v červenej baseballovej čiapke podobne ako slávna filmová postava v podaní Toma Hanksa.

V Spojených štátoch doposiaľ bežal viac ako 430 dní

Od štátu Alabama až po Santa Monicu, potom do Maine a ďalšia trasa ho viedla zo San Francisca až do Južnej Karolíny. Absolvoval aj podobnú trastu ako bežal vo filme Forrest Gump. Jediný rozdiel medzi nimi je ten, že Rob si niekedy od behu aj oddýchne a vráti sa domov do svojho rodného Anglicka, kde trávi čas so svojou rodinou.