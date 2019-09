Klaudia Fiolová

Kristína Tormová sa nehanbí za svoje telo po pôrode. Jej veľmi osobná fotka inšpiruje mnohé ženy

Známa herečka nepochybne patrí medzi najznámejšie mamičky na Slovensku.

BRATISLAVA 4. septembra - Kristína Tormová inšpiruje mamičky nielen svojimi príspevkami, ale aj názormi. Momentálne zrejme prežíva jedno z najšťastnejších období života, keďže sa jej prednedávnom narodil tretí potomok. Mnoho žien má problémy so svojím telom po pôrode a neradi sa ukazujú na verejnosti. To, čo sa ale s ich telom deje, je úplne prirodzené.

Práve na to chcela poukázať aj známa herečka, ktorá zverejnila fotku so svojím synčekom, Alanom. Fotku nazvala ako „Nový človiečik alebo Aj brucho je len človek". Po pôrode sa ženské telo zmení, ale časom sa to všetko vráti do starých koľají. A obdobie medzitým, by si mali mamičky užívať a nemať z neho depresie. Kristína si veru z toho ťažkú hlavu nerobí a je vďačná za malý zázrak, ktorý priviedla na svet. A to, že po tom zostali viditeľné stopy, vníma ako prirodzenú súčasť.