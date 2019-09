Kristián Plaštiak

Chlapec bol nešťastný, pretože nemal v novej škole kamarátov. Jeho veľká sestra okamžite zakročila

Sociálne siete dokážu mocné veci. Majú negatívne účinky, no na päť negatívnych účinkov, nájdeme jeden pozitívny príbeh. Caleb vďaka Twitteru našiel priateľov.

REIDSVILLE 4. septembra - Nový školský rok so sebou prináša množstvo starostí i problémov. O to horšie je to u detí, na ktoré čaká nastúpenie na novú školu. Podobne to bolo aj v prípade chlapca menom Caleb Wrenn. Informuje o tom portál GoodNewsNetwork.

Na novej škole je všetko iné

Chlapec nastúpil na Reidsville High School v Severnej Karolíne, no ani po niekoľkých dňoch sa mu nepodarilo nájsť niekoho, s kým by mohol tráviť čas a spriateliť sa. So svojím smútkom sa podelil so sestrou Leahou, ktorá ich spoločnú konverzáciu zverejnila na sociálnej sieti Twitter.

Situácia, v ktorej sa ocitol jej 14-ročný brat, Leah mrzela. Preto si zaumienila, že mu pomôže. Svojich priateľov požiadala, aby Calebovi poslali nejaké pozitívne a hlavne povzbudzujúce správy.

Leah v príspevku zverejnila konverzáciu s Calebom. Chlapec sa v nej sťažoval, že sedel sám na obede a že sa tri razy stratil. „To lebo tu nemám kamarátov. Nikto so mnou nebude obedovať,“ napísal Caleb. Sestra mu síce poradila, aby sa deťom predstavil, no on iba odmietavo odpísal: „Viem, ale myslia si o mne, že som lúzer, pretože som malý,“ odpísal jej.

Vyššie ročníky podali pomocnú ruku

K príspevku sa dostali žiaci z vyšších ročníkov. Demontez Canada, ktorý hrá futbal aj basketbal za školu, bol hlavným iniciátorom toho, aby Caleb našiel priateľov. „Rozhodli sme sa, že si k nemu prisadneme počas obeda a ukážeme mu okolie školy,“ povedal. „Chceli sme sa uistiť, že je v poriadku a dať mu nových kamarátov,“ cituje jeho slová portál Good News Network.

Caleb bol sprvu zaskočený, no potom bol z dobroty jeho nových priateľov nadšený. „Bolo dobré pocítiť, že existujú ľudia, ktorí sa zaujímajú,“ uviedol šťastný chlapec. Vo svojom príspevku na Twitter napísal: „Bol to ten najlepší zážitok v mojom živote.“