TASR

Dnes o 08:40 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Divadlo Andreja Bagara uvedie počas jubilejnej 70. sezóny päť premiér i spomienkový program

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre slávnostne otvorilo svoju jubilejnú 70. divadelnú sezónu.

Zľava: Šéf umeleckého súboru Juraj Ďuriš, dirigent Július Selčan, režisér Martin Kákoš, riaditeľ Jaroslav Dóczy, spisovatel Kamil Peteraj, projektová manažérka Slavka Civáňová a dramaturgička Magdaléna Žiaková — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 3. septembra (TASR) – Divákom v nej ponúkne päť premiérových titulov i slávnostný galaprogram venovaný okrúhlemu výročiu. Sezónu otvorí obnovená premiéra pôvodného slovenského muzikálu Tisícročná včela, ktorú DAB uviedlo po prvýkrát v roku 2013, no o tri roky neskôr titul zamrazilo. Teraz výpravnú inscenáciu na motívy románu Petra Jaroša uvedie opäť 14. septembra.

„Príprava napreduje veľmi dobre, všetko sa podarilo zachovať, nielen v pamäti počítačov, ktoré majú naprogramované svetlá a techniku, ale aj v pamäti hercov. Došlo k viacerým zmenám v obsadení hercov, takže niektoré scény sa musia nanovo naskúšať. Ak príde k zmenám v obsadení, tak tá inscenácia je už iná ako pôvodná, pretože každý herec prinesie vlastnú interpretáciu postáv. Dúfam, že tá obnovená premiéra sa stretne s takým dobrým ohlasom divákov ako pri prvom naštudovaní," uviedol režisér Martin hry Kákoš.

Premiéra nových inscenácií

Hudbu k muzikálu vytvoril Vašo Patejdl a autorom textov piesní je Kamil Peteraj, podľa ktorého bola práca na Tisícročnej včele mimoriadne náročná. „Stála pred nami úloha, ako tento obrovský prozaický románový obolus spracovať vo forme muzikálu. Ako to celé "vykostiť" takým spôsobom, aby to na javisku vyznelo a aby sme to nepoškodili, ale skôr to cez tie hudobné plochy umocnili. Verím, že sa nám to podarilo," skonštatoval Peteraj.

V ponuke jubilejnej sezóny bude aj premiéra inscenácie Banalita lásky. Hru o vzťahu Hitlerovho sympatizanta, filozofa Martina Heideggera a jeho mladej židovskej študentky uvedie DAB v premiére 22. novembra. Malým deťom, ale aj ich rodičom je určená rozprávka Robin Hood, ktorú si diváci budú môcť po prvýkrát pozrieť 17. januára. Na 6. marca je naplánovaná premiéra inscenácie Dom. Tá je novým spracovaním hry Dom Bernardy Alby.

„DAB ju uvádza po 40 rokoch od, dnes už kultového, naštudovania tejto drámy Jozefom Bednárikom," povedala dramaturgička DAB Magdaléna Žiaková. Posledná premiéra prinesie na javisko divadle romantiku v podobe adaptácie posledného románu Jane Austenovej s názvom Lásky slečny Eliotovej. DAB inscenáciu po prvýkrát uvedie 24. apríla.

Využiť chcú aj starších hercov

Podľa slov šéfa umeleckého súboru DAB Juraja Ďuriša bola 70. sezóna divadla naplánovaná tak, aby v nej dostali miesto aj starší herci, z ktorých sú už mnohí na divadelnom dôchodku. „Snažili sme sa ich v uvádzaných tituloch využiť, pretože ich stále považujeme za súčasť umeleckého súboru a chceli sme ich aj takýmto spôsobom pri tomto divadle udržať. Nemali by sme zabúdať na to, čo títo ľudia prežili a pre divadlo spravili. Okrem toho s mnohými nahrávame aj videorozhovory, ktoré budú súčasťou našej webovej stránky a sociálnych sietí, takže aj takto sa ľudia dozvedia niečo o histórii DAB," uviedol Ďuriš.

Spomienkou na množstvo hercov, ktorí formovali nitrianske divadlo, bude aj nová Stena slávy, ktorá vzniká v dolnom foyeri divadla. „Začíname tam tesať mená ľudí, ktorí sa za 70 rokov existencie tohto divadla pričinili o jeho rozvoj. Momentálne je tam 24 mien, ale je ich vybraných oveľa viacej. Zatiaľ sú to herci, ktorí už nežijú, pretože sme začali úplne od začiatku, od vzniku divadla. Tie mená budú postupne pribúdať a nebudú to iba mená tých, ktorí nás opustili, ale budú tam aj mená žijúcich hercov," pripomenul riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.

Súčasťou jubilejnej 70. sezóny bude aj veľký galaprogram, ktorý zostavuje a hudobne naštuduje Július Selčan. „Pre mňa to bola veľmi ťažká práca zmestiť sa do programu, ktorý trvá dve hodiny a 15 až 20 minút. Je to veľmi náročné, pretože 70 rokov je neskutočná doba. Budeme sa snažiť to nádherné obdobie pretaviť do krásneho večera. Máme veľa ľudí, ktorí sú už, žiaľ, v nebi. Veľmi rád by som s nimi urobil opäť tie krásne piesne, ktoré sme spolu kedysi robili. Zapojíme však mladú, veľmi nadanú a talentovanú generáciu hercov DAB. Nespomenieme v programe všetky inscenácie, je ich tam zhruba dvadsať, z ktorých som vyberal tie najkrajšie songy, tie najkrajšie melódie, ktoré by mohli osloviť ľudí," dodal Selčan.