TASR

Dnes o 08:34 Tatranská galéria v Poprade vystavuje diela Eduarda Ovčáčka

Diela pochádzajú z depozitu GVUO a tiež súkromného majetku autora.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 3. septembra (TASR) – Tatranská galéria v Poprade v súčasnosti predstavuje tvorbu Eduarda Ovčáčka na výstave pod názvom Expozícia univerza. „Ide o významnú osobnosť česko-slovenskej umeleckej scény. Výstava vznikla na základe spolupráce našej galérie s Galériou výtvarného umenia v Ostrave (GVUO) a s autorom," informovala riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.

Rodák z českého Třinca bol okrem iného členom skupiny Kroky a jedným z iniciátorov vzniku nezávislého bratislavského zoskupenia výtvarníkov orientovaných na informel. Patril tiež medzi iniciátorov bratislavských Konfrontácií, ktoré znamenali nástup slovenskej štrukturálnej abstrakcie.

„Začiatkom 60. rokov sa zapísal významným vkladom do dejín českej školy štrukturálneho symbolizmu, zároveň zohral významnú úlohu pri prenose impulzov z pražského prostredia do Bratislavy. V 70. rokoch sa zas podieľal na výstavách skupiny Parabola a tu prezentoval svoje prvé lettristické práce," priblížila autora Ondrušeková.

Maľby zo začiatku 60. rokov sa podľa nej radia do širšieho prúdu českého informelu. Podstatnú skupinu tvoria diela patriace do kontextu európskeho lettristického hnutia a predstavujú v českom horizonte jeden z najzásadnejších umeleckých objavov, rovnako oceňovaných aj vo svete. „Ovčáček využíva kovové typy písmen k deštrukcii plochy, v ktorej sa otvárajú ďalšie obsahové štruktúry," dodáva riaditeľka.

Autor získal množstvo ocenení v odbore voľná grafika v Čechách aj v zahraničí. V súčasnosti je profesorom na Ostravskej univerzite, kde vedie ateliér voľnej grafiky. Pre jeho tvorbu je podľa Ondrušekovej príznačná všestrannosť, pôsobenie v rôznych oblastiach umenia, intenzívny záujem o nové médiá a chuť experimentovať. Patrí k priekopníckym osobnostiam štrukturálnej grafiky, lettrizmu a konštruktivizmu.

„Ostravsko nemá príliš veľa umelcov, ktorí by sa tak výrazným spôsobom zapísali do povojnových dejín umenia, ako je to v prípade Eduarda Ovčáčka. Jeho dôležitosť v československom, ale aj medzinárodnom meradle spočíva v konkrétnych výsledkoch tvorby, ale aj v spôsobe aktívneho života s čistým svedomím, kde nám je povzbudivým príkladom. Pre Tatranskú galériu, výtvarnú obec, ale aj širokú kultúrnu verejnosť je táto výstava veľkým prínosom a významným podujatím," uzatvára riaditeľka Tatranskej galérie s tým, že diela Eduarda Ovčáčka budú v Poprade vystavené do polovice novembra.