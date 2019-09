TASR

US Open: Serena Williamsová deklasovala Čchiang Wang, priblížila sa rekordnému grandslamu

Americká tenistka Serena Williamsová sa suverénnym spôsobom prebojovala do semifinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open.

Serena Williamsová po zápase s Čchiang Wang — Foto: TASR/AP

New York 4. septembra (TASR) - Vo štvrťfinále v pozícii ôsmej nasadenej hráčky deklasovala osemnástku "pavúka" Čchiang Wang z Číny 6:1, 6:0 a slávila jubilejný 100. triumf na US Open. V boji o postup do finále sa stretne s Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou, ktorá vyradila Johannu Kontovú z Veľkej Británie.

Serena Williamsová svoju súperku totálne zničila, na výhru potrebovala iba 44 minút. Bývalá svetová jednotka tak stále môže pomýšľať na siedmy triumf v New Yorku a rekordný 24. grandslamový titul. „Keď nastupujem proti niekomu, kto hrá skvelý tenis, viem sa vzopnúť k maximálnemu výkonu. Tak tomu bolo aj teraz. Rozhodne som nechcela ísť domov. Fyzicky sa cítim výborne, navyše sa bavím hrou," citovala 37-ročnú Američanku agentúra AFP.

Williamsová vyhrala na US Open jubilejný stý zápas, vo Flushing Meadows debutovala v roku 1998. „Keď som tu začínala, nikdy by som si nepomyslela, že by som sa dostala až k stovke. Ani mi neprebehlo hlavou, že by som tu v tomto čase ešte bola. Ale milujem, čo robím," dodala.

Čaká ju zápas s Williamsovou

Prvou semifinalistkou sa ešte včera stala ukrajinská tenistka Jelina Svitolinová. V utorňajšom zápase štvrťfinále zdolala päťka "pavúka" nasadenú šestnástku Johannu Kontovú z Veľkej Británie 6:4, 6:4. Svitolinová v úvodnom sete ako prvá prelomila podanie súperky a išla do vedenia 3:2. Kontová hneď v ďalšej hre odpovedala, no potom si opäť neudržala servis. Britka vyprodukovala v prvom sete 25 nevynútených chýb, jej protivníčka iba 11. Druhý set mal úplne identický priebeh.

Štatistika nevynútených chýb sa zastavila na pomere 13:35. „Bol to veľmi, veľmi ťažký zápas. Obe sme dobre útočili, bolo to celkom vyrovnané. Som šťastná, že som zvládla ten tlak. Semifinále si určite užijem," povedala podľa oficiálneho webu podujatia 24-ročná Svitolinová.

Ukrajinka potvrdila, že to na britskú súperku vie. Vzájomnú bilanciu zlepšila na 5:0. Svitolinová nadviazala na tohtoročný Wimbledon a v grandslamovom semifinále sa predstaví druhýkrát v kariére. Zároveň sa stala prvou Ukrajinkou v semifinále US Open.