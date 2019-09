US Open: Dimitrov vo štvrťfinále šokoval Federera, končí aj jeho krajan Wawrinka

TASR

Švajčiarsky tenista Roger Federer sa s grandslamovým turnajom US Open rozlúčil vo štvrťfinále dvojhry.

New York 4. septembra (TASR) - Tretí nasadený hráč prekvapujúco nestačil na Bulhara Grigora Dimitrova, ktorému podľahol v piatich setoch 6:3, 4:6, 6:3, 4:6 a 2:6. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión si v ôsmom vzájomnom súboji s Dimitrovom zapísal vôbec prvú prehru. Zverenec Radka Štěpánka vyrovnal postupom do semifinále svoje grandslamové maximum, narazí v ňom na piateho nasadeného Rusa Daniila Medvedeva.

Favorizovaný Švajčiar viedol na Arthur Ashe Stadium 2:1 na sety, no Dimitrov bojoval ďalej a postaral sa o päťsetovú drámu. Po troch hodinách a 12 minútach napokon ukoristil cenný skalp. Dvadsaťosemročný Bulhar, ktorému patrí vo svetovom rebríčku momentálne 78. miesto, sa do semifinále na US Open prebojoval prvýkrát v kariére. Stal sa najnižšie rebríčkovo postaveným semifinalistom v New Yorku za posledných 28 rokov, v roku 1991 sa do rovnakej fázy na US Open prebojoval vtedy 174. hráč rebríčka ATP Jimmy Connors.

Zranený Federer

Dimitrov postúpil do semifinále na turnaji veľkej štvorky prvýkrát od Australian Open 2017. Rovnako ďaleko sa prebojoval predtým už len raz - vo Wimbledone 2014. „Som jednoducho šťastný. Za nepriaznivého stavu som si hovoril jedinú vec - aby som zostal v zápase. Fyzicky som bol na tom dobre. Dokázal som predviesť niekoľko úderov, ktoré sa dali iba veľmi ťažko odvrátiť," spokojne konštatoval niekdajší tretí hráč svetového rebríčka.

Federerov výkon poznačili problémy s chrbtom, po štvrtom sete sa nechal ošetriť. „Bojoval som s tým, čo som mal. Robil som, čo sa dalo. Toto je ale Grigorov moment, nie moment môjho tela," poznamenal päťnásobný šampión US Open, ktorý sa v zápase dopustil 61 nevynútených chýb. Jeho zdravotné problémy Dimitrov naplno využil. „Začal trochu spomaľovať. Na konci zápasu rozhodne nebol stopercentný," komentoval stav svojho súpera.

Medvedev zdolal Wawrinku

V prvom zápase ruský tenista Daniil Medvedev postúpil do semifinále. V utorňajšom štvrťfinálovom zápase zdolal Švajčiara Stana Wawrinku 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1. Piaty nasadený hráč si opäť zlepšil grandslamové maximum, vo svojom prvom semifinále na podujatiach veľkej štvorky narazí Dimitrova.

Prvý set priniesol vyrovnaný súboj. Medvedev ako prvý získal výhodu brejku a podával na víťazstvo v dejstve. Lenže Wawrinka sa nevzdal, dotiahol duel do tajbrejku a v ňom mal za stavu 6:5 pri vlastnom podaní dokonca setbal. Nevyužil ho a Rus prevzal opraty zápasu do svojich rúk.

V druhom sete znížil počet nevynútených chýb z 21 na 4 a vyhral ho 6:3. Wawrinka v treťom sete zlepšil hru a využil ihneď prvú príležitosť získať podanie súpera. Jeden brejk napokon Švajčiarovi stačil, hoci pri podávaní na víťazstvo musel čeliť štyrom brejkbalom Rusa. Wawrinka získal set v pomere 6:3.