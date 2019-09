TASR

Dnes o 16:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Cinematik premietne aj novinku Agnieszky Hollandovej, životopisnú drámu Mr. Jones

Takmer stovku filmov v desiatich programových sekciách prinesie Medzinárodný filmový festival Cinematik

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 3. septembra (TASR) - Začne sa o týždeň v Piešťanoch. „Osemdesiatpäť snímok z programu bude celovečerných, mnohé z nich uvidia slovenskí diváci na veľkom plátne prvýkrát," informovali o tom organizátori v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave.

„Osobne som rada, že je to už 14. ročník, že festival má stúpajúcu tendenciu, obzvlášť som rada, že tento rok má aj sekciu Nádej, to nebýva dnes zvykom," uviedla čestná riaditeľka podujatia Božidara Turzonovová novú sekciu - dramaturgický výber snímok „nabitých optimizmom, ktoré sa divákov pokúsia presvedčiť o tom, že to s tým naším svetom ešte predsa len nie je úplne márne".

Pod hlavičkou novej sekcie sa predstaví aj otvárací film Cinematiku Kam si zmizla, Bernadette (režisér Richard Linklater). Cate Blanchettová v ňom stvárňuje ženu, ktorá po rokoch stagnácie opäť nachádza vlastnú kreativitu, odvahu a ambície.

Lákadlom pre divákov môže byť aj novinka Agnieszky Hollandovej Mr. Jones, životopisná dráma o waleskom novinárovi, ktorý pomohol demaskovať utópiu stalinského Ruska, keď ako prvý západný svet informoval o jeho hladomore. Film o zabudnutom hrdinovi, ktorý inšpiroval aj literárnu tvorbu Georgea Orwella, mal svetovú premiéru v hlavnej súťaži na Berlinale, zahrali si v ňom James Norton a Peter Sarsgaard.

Do sekcie Nádej sa dostala aj americká komédia Late Night. Emma Thompsonová v nej ako slávna moderátorka bojuje s fenoménom genderovej korektnosti, ktorý sa znenazdajky obrátil proti nej. Umelecký riaditeľ festivalu Vladimír Štric upozornil aj na nemeckú komédiu Podprsenka.

„Je to príbeh azerbajdžanského rušňovodiča, ktorý na záver "šichty" nájde na lokomotíve prilepenú podprsenku a vydá sa hľadať jej majiteľku, pretože si myslí, že by si s ňou mohol niečo začať," priblížil štylizovanú parafrázu na klasickú Popolušku, v ktorej kráľovský palác vystriedal vlak a črievičku nahradila stratená modrá podprsenka.

Štric dal do pozornosti aj ruskú existenciálnu drámu Kyselina, ktorá vykresľuje pátranie dvadsiatnikov z rozvrátených rodín po zmysle vlastných životov. „Je to dosť nemilosrdný obraz súčasnej ruskej zlatej mládeže, ktorá má hodne nihilistické sklony," doplnil a upozornil tiež na nórsky dokument The Men"s Room.

„Je to výborná dokumentárna komédia, čo je žáner, ktorý nevidíme dosť často. Rozpráva príbeh 25 potetovaných chlapov, ktorí sa každý utorok stretnú v jednej miestnosti, aby spolu chľastali pivo a spievali špinavé rockové balady," vysvetlil.

Sekcia venovaná slovenskej kinematografii Čo dom dal uvedie v premiére film RTVS Nero a Seneca, ktorý nakrútil režisér Marek Ťapák. Diváci si na veľkom plátne môžu pozrieť aj filmové poviedky Juraja Štepku Moje Povstanie 2 a študentské filmy.

Festival predstaví v sekcii Pod lupou portugalskú kinematografiu. „U nás je absolútne neznáma, je v nej veľa zaujímavých autorov, ktorí nakrúcajú kvalitné filmy, či už umelecky, myšlienkovo, formálne," poznamenal Štric k sekcii, ktorá premietne osem filmov. Medzi nimi je aj čiernobiela snímka Miguela Gomesa Tabu (2012).

„Je to pocta klasickým nemým filmom, zároveň je to najoceňovanejší portugalský film posledných rokov," povedal. Na Cinematik prijal pozvanie oceňovaný portugalský režisér Joao Pedro Rodrigues, festival v rámci sekcie Rešpekt uvedie všetkých jeho päť celovečerných hraných filmov.

Ako uviedol výkonný riaditeľ Tomáš Klenovský, festival sa bude odohrávať v siedmich projekčných priestoroch (Dom umenia, Kino Fontána, Kino Klub, Bažant Kinematograf, Kino Kúpele, Elektráreň Piešťany a Kultúrne centrum ARTA). Podujatie uzavrie 15. septembra vyhlásenie výsledkov a projekcia filmu Late Night.

Sprievodný program ponúka Medzinárodný seminár a workshop Dox In Vitro, Vizuálnu identitu festivalu Cinematik - výstavu študentov VŠVU, komentovanú prehliadku Domu umenia pod názvom ArchitekTúra a koncerty, na ktorých sa predstavia kapely Feelme, King Shaolin, Lorem Ipsum.