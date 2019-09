TASR

Prieskum: Vyše polovica Bratislavčanov hodnotí primátora Valla pozitívne

Koľko ľudí je spokojných s pôsobením primátora Bratislavy?

Na snímke primátor hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo počas brífingu k pilotnému parkovaciemu systému v Petržalke 19. augusta 2019 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 3. septembra (TASR) – Doterajšiu prácu primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla pozitívne hodnotí vyše polovica zo 601 oslovených Bratislavčanov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK, ktorého zber dát sa uskutočnil v dňoch 22. až 30. augusta 2019 vo všetkých piatich bratislavských okresoch.

S Vallovým pôsobením je spokojných 58 percent respondentov, určite pozitívne hodnotí jeho prácu 17 a skôr pozitívne 41 percent oslovených. Naopak, nespokojných je 26 percent respondentov, určite negatívne sa k nemu vyjadruje sedem a skôr negatívne 19 percent oslovených. Posúdiť Valla ako primátora Bratislavy nevie 16 percent ľudí v ankete.

„Častejšie hodnotia pozitívne jeho prácu mladší (18 - 34rokov), negatívnejšie skôr muži (29,8 percent), ale aj respondenti so základným vzdelaním alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity (36,6 percent)," spresnila agentúra.

Oslovení v prieskume definovali aj aktuálne témy, ktorými by sa prioritne malo venovať vedenie hlavného mesta. Viac ako polovica respondentov za takúto tému považuje ochranu životného prostredia (53 percent respondentov), v ďalších troch témach ide o oblasť dopravy – mestská hromadná doprava (47 percent respondentov), oblasť parkovania a oblasť výstavby a údržby ciest (v oboch prípadoch ich za aktuálnu tému, ktoré je nevyhnutné riešiť, označilo 40 percent respondentov).

V prípade spoplatnenia parkovania si približne rovnaké percento respondentov myslí, že je potrebné ho určite spoplatniť (21 percent) a naopak, že by nemalo byť spoplatnené vôbec (18 percent oslovených).

„Väčšinový názor (60 percent respondentov) vyjadruje presvedčenie, že poplatky za parkovanie by sa mali týkať len ľudí bez trvalého pobytu, cudzincov a tých, ktorí do hlavného mesta dochádzajú," tlmočila agentúra výsledky. Poukázala i na to, že najviac rezonuje takýto názor v piatom bratislavskom okrese, ktorý tvorí najmä Petržalka.