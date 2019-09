Kristián Plaštiak

Dnes o 08:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dovolenka zadarmo na súkromnom ostrove. Švéd ju ponúka pre každého pod jednou podmienkou

Švédsky Ostrov ideí, ako sa ostrovček neďaleko Štokholmu nazýva, vám môže pomôcť. Počas pobytu na ňom budete rozvíjať svoje myšlienky a plány, ktoré už nejaký čas odkladáte. Za pobyt pritom nezaplatíte ani cent.

— Foto: Ideas Island

ŠTOKHOLM 4. septembra - Máte hlavu plnú nápadov, no nedokážete sa prinútiť začať konať? Alebo by ste to možno aj zvládli, no neustále máte kopec povinností, či už v práci alebo podobne? Máme pre vás riešenie. Švédsky spisovateľ a expert na kreativitu Fredrik Härén vám ponúkne svoj ostrov neďaleko Štokholmu. Informuje o tom portál Lonely Planet.

V samote sa tvoria najlepšie nápady

Zaopatriť si súkromný ostrov, na ktorom by sme sa ukryli, kedykoľvek by sme to potrebovali, je tak trochu neuskutočniteľné pre drvivú väčšinu z nás. Aj sám Švéd si ostrov kúpil kvôli tomu, že sa chcel skryť pred svetom.

Pôvodne si ostrov s rozlohou 7-tisíc metrov štvorcových zakúpil ako svoje miesto pre únik. Keď si však zakúpil druhý, rozhodol sa, že sa chce podeliť s ostatnými o svoju skúsenosť. „Uvedomil som si, že viac ľudí by malo dostať šancu pocítiť, aké kreatívne je sedieť na tom ostrove a pracovať na svojich nápadoch,“ spomína.

Domček má všetko, čo človek potrebuje. Foto: Ideas Island

Odborník na kreativitu hovorí: „Moja práca už štrnásť rokov spočíva v inšpirovaní ľudí naokolo. Prostredníctvom slov a kníh ich inšpirujem k tomu, aby prichádzali s lepšími nápadmi,“ vysvetľuje Härén v rozhovore pre portál Fast Company.

Na ostrov sa dá dopraviť jedine člnom. Foto: Ideas Island

Ide aj o podporu charity

Prihlásiť sa môžete aj vy, a to prostredníctvom vyplnenia prihlasovacieho formulára. Musíte v ňom vysvetliť to, prečo chcete ísť na ostrov a aké myšlienky tam budete rozvíjať. Sám Härén následne vyberie niekoľko ľudí, ktorým pripadne týždeň na ostrove. Dopravu i jedlo si každý musí zabezpečiť sám, no samotný pobyt vás nebude stáť nič.

Interiér domčeka na „Ostrove ideí“. Foto: Ideas Island

Avšak majiteľ svojich hostí žiada, aby prispeli na dobročinné účely charite. „Pokúšam sa vybrať ľudí, ktorí ma najviac inšpirujú,“ hovorí. „Chcem vybrať zmes rozdielnych ľudí a ich myšlienok. Nie vždy vyberiem človeka s ‚najlepšou‘ myšlienkou.“

Neváhajte a prihláste sa. Härén možno vyberie práve vás.