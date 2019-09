TASR

Priemerná návštevnosť programov kultúrneho leta vo Vysokých Tatrách bola rekordná

Letné obdobie vo Vysokých Tatrách patrilo nielen turistike, športu a relaxu, ale aj kultúrnemu programu.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Kapusta

Vysoké Tatry 3. septembra (TASR) – Už 14. rok po sebe pripravilo mesto Vysoké Tatry na obdobie dva a pol mesiaca seriál 37 programov pod názvom Tatranské kultúrne leto (TKL). Vedúci oddelenia kultúry a športu na Mestskom úrade vo Vysokých Tatrách Ján Bendík uviedol, že dohromady jednotlivé podujatia navštívilo približne 17.000 ľudí.

„Dramaturgia tohoročného seriálu hudby, filmu a divadla ponúkla vystúpenia mnohých umelcov z rôznych kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia, napríklad Poľska, Ukrajiny, Českej republiky a Nemecka. Dohromady sa divákom predstavilo viac ako 400 účinkujúcich, pričom priemerná návštevnosť bola vyššia ako vlani na úrovni 460 ľudí. V tomto ukazovateli sme dokonca zaznamenali rekord. Priemerná návštevnosť sa oproti ostatným dvom rokom zvýšila o tretinu," zhodnotil výsledky Bendík.

Hoci pre tohtoročné TKL bol charakteristický nižší počet programov, na strane druhej možno podľa neho povedať, že kvantita bola vyvážená kvalitou. „Ukázalo sa, že experiment, do ktorého sme sa pustili, bol správny. Diváci majú omnoho väčší záujem ísť za mediálne známymi tvárami, na koncerty kvalitných účinkujúcich, ktorí však v éteroch nie sú natoľko obohraní," skonštatoval šéf tatranskej kultúry.

Je presvedčený, že ak by organizátorom prialo počasie tak ako v rokoch minulých, priemerná návštevnosť by poskočila z jednej tretiny aspoň o polovicu vyššie. „Myslím si, že nebyť toho, návštevnosť by bola zreteľne vyššia. Za 14 rokov, ktoré som organizoval TKL ja, bolo tento rok najhoršie počasie v histórii, najmä čo sa týka dažďov," uzavrel.

Dramaturgiu, produkciu a organizáciu TKL zabezpečilo oddelenie kultúry a športu mesta Vysoké Tatry, za spoluúčasti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Regiónu Vysoké Tatry a s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Počas prázdnin si tak mohli návštevníci regiónu i domáci užiť divadlo, hudbu, koncerty, filmy aj tradičné festivaly.