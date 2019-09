TASR, Dobré noviny

Štátna tajomníčka Jankovská oznámila, že končí vo svojej funkcii

Monika Jankovská (Smer-SD) končí vo funkcii štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti.

Monika Jankovská, archívna snímka — Foto: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA 3. septembra - Oznámila to na utorkovej tlačovej konferencii. Avizovala, že chce ďalej pôsobiť ako sudkyňa. Nevidí dôvod, prečo by nemohla pôsobiť v talári. Či zas bude zas kandidovať v parlamentných voľbách za Smer-SD, nepovedala, považuje to za predčasné. Do odchodu ju podľa jej slov nikto netlačil.

Ozrejmila, že funkcie štátnej tajomníčky sa vzdáva pod tlakom, ktorý sa dotýka jej rodiny. „Mediálno-politický cirkus sa hlboko dotýka mojej rodiny, synov, matky, ktorí absolútne nemajú nič spoločné s politikou," skonštatovala. Tvrdí, že je mediálne lynčovaná. „Chceli ste moju verejnú popravu, aj prostredníctvom nepodložených informácii aj mediálneho lynču, tak ju tu máte," odkázala novinárom. Skonštatovala, že keby nebol na jej rodinu vyvíjaný tlak, vo funkcii by ostala.

Aký mobil odovzdala?

Národná kriminálna agentúra vykonala u Jankovskej zaisťovacie úkony, odovzdala mobilný telefón. Podľa medializovaných informácií mala Jankovská údajne intenzívne komunikovať s Marianom Kočnerom. Jankovská akékoľvek kontakty s ním v utorok opätovne odmietla. Kočner je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, pri ktorej zavraždili aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Obžalovaný je tiež v prípade kauzy zmeniek TV Markíza.

„Kde je garancia, že s týmto mobilom nebolo manipulované, či už samotným Petrom Tóthom alebo inými osobami, ktorým bol mobilný telefón daný k dispozícii," reagovala Jankovská na margo zaistenej komunikácie z aplikácie Threema. Nekonkretizovala, či bol mobil, ktorý odovzdala, nový. Threemu podľa svojich slov používa. Zásah voči nej označila za politicky motivovaný.

Jej koniec žiadala opozícia

Jankovská tiež tvrdí, že bola do jej kancelárie doručená obálka s troma rôznymi verziami komunikácie. „Komunikácia prebiehala medzi mne neznámymi osobami. Niekto alebo niektorí disponujú viacerými verziami komunikácie Mariana K. Táto komunikácia bola plná vulgarizmov, znevažujúcich prezývok," pokračovala. Dodala, že v komunikácii boli spomínaní viacerí sudcovia, advokáti a je tam množstvo spoločenských a politických konšpirácii.

Jankovskej koniec žiadala opozícia, ktorá chce pre ňu aj v piatok (6. 9.) na mimoriadnej schôdzi parlamentu odvolávať premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Šéf kabinetu opakovane vyhlásil, že pokiaľ by sa potvrdili podozrenia týkajúce sa Jankovskej, požiadal by ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) o návrh na jej odvolanie. Zotrvanie vo funkcii kritizovala aj prezidentka Zuzana Čaputová.