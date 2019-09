Splachujú dažďovou vodou, majú lúky aj dažďové záhrady. Slovenské mesto môže byť príkladom svetu

Dominika Pacigová

V roku 2017 získali cenu Enviromesto 2017 v kategórii adaptácie na zmeny klímy.

ZVOLEN 4. septembra - Zvolen ide mnohým mestám príkladom. Nájdete tam 32 dažďových záhrad, podzemné zásobníky na dažďovú vodu, zelené strechy i mnohé ďalšie vymoženosti. Všetky vodozádržné opatrenia prispievajú k ochladzovaniu mesta.

Lepšia kvalita života

Vodozádržným či environmentálnym aspektom, ale aj adaptácii územia na zmenu klímy sa Zvolen momentálne venuje v grantovom programe. „V tomto projekte sa mesto rozhodlo pre rekonštrukciu vnútrobloku obytnej zóny v centrálnej časti Zvolena. Hlavným cieľom úprav je budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, ktoré prispejú k zníženiu odtoku dažďových vôd, prachového a hlukového zaťaženia, a tým aj k lepšej kvalite života Zvolenčanov,“ povedala pre Dobré noviny hovorkyňa mesta Zvolen Ľubomíra Honíšková.

V rámci projektu sa budujú vodopriepustné spevnené plochy, dažďové záhrady, nové trávniky, zelená stena, odvody vody zo spevnených plôch do dažďových záhrad, pripravuje sa výsadba do vegetačných nádob a ďalšie adaptácie. Rekonštrukcia momentálne prebieha a mala by byť dokončená do konca roku 2019.

Získali cenu Enviromesto 2017

Mesto sa nedávno v spolupráci s Nadáciou Blue Alternative a Technickou univerzitou vo Zvolene taktiež zapojilo do projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen. „V rámci tohto projektu bolo realizovaných niekoľko vodozádržných opatrení, ktoré momentálne prispievajú k ochladzovaniu mesta. Mesto za projekt získalo aj cenu Enviromesto 2017 v kategórii adaptácie na zmeny klímy,“ vysvetlila.

Ide najmä o podzemné zásobníky na dažďovú vodu, zelené strechy, 32 dažďových záhrad, výsadbu 610 vzrastlých stromov, bioklimatické jazierko za Pustým hradom či fontánu s kaskádami a otvoreným rezervoárom.

Prínosom sú vegetačné strechy

„Zbieranie“ vody zo striech či iných spevnených plôch do nádrží využívajú záhradkári dlhé roky. „Najnovšie technológie umožňujú využiť zadržanú vodu nielen na polievanie záhrad, ale aj na kropenie či umývanie spevnených plôch, dopĺňanie vody do fontán a mnohé ďalšie činnosti. Na našom Mestskom úrade vo Zvolene sa zadržaná dažďová voda používa napríklad na splachovanie toaliet,“ uviedla s tým, že v meste bolo celkovo osadených 28 podzemných zásobníkov na dažďovú vodu na siedmich miestach.

Veľkým prínosom sú aj zelené, teda vegetačné strechy. „Ide o strechy, na ktoré bola pridaná zeleň. Tá zachytáva vodu z dažďa a odparuje ju späť do ovzdušia, čím sa mikroklíma ochladzuje. Prebytočná voda môže byť odvádzaná napríklad do podzemných nádrží, prípadne do kanalizácie, jej množstvo je však zmenšené. Takúto vegetačnú strechu nájdete vo Zvolene nad autobusovou stanicou,“ uzavrela Ľubomíra Honíšková.